ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
1 хв

Бійці 63-ї бригади взяли в полон 22-річного громадянина Індії: подробиці

Іноземець із Індії здався українським військовим під час штурму.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Полонений

Полонений / © скриншот з відео

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон 22-річного громадянина Індії, який добровільно розповів свою історію.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби 63-ї окремої механізованої бригади у Telegram.

Молодий чоловік навчався в Росії, але потрапив у проблему через наркотики. Щоб уникнути ув’язнення, він вирішив поїхати на війну. За його словами, він не планував брати участь у бойових діях і сподівався втекти. Під час першого ж штурму він добровільно здався українським військовим.

Цей випадок підтверджує, що Росія продовжує активно залучати іноземців до своєї армії, розширюючи географію вербування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна змогла повернути додому ще 205 полонених. Більшість із них — це військові різних бригад. Зокрема, десантники, територіальна оборона, морські піхотинці, нацгвардійці.

Дата публікації
Кількість переглядів
289
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie