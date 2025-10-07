Бійці 63-ї бригади взяли в полон 22-річного громадянина Індії: подробиці

Полонений / © скриншот з відео

Реклама

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон 22-річного громадянина Індії, який добровільно розповів свою історію.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби 63-ї окремої механізованої бригади у Telegram.

Молодий чоловік навчався в Росії, але потрапив у проблему через наркотики. Щоб уникнути ув’язнення, він вирішив поїхати на війну. За його словами, він не планував брати участь у бойових діях і сподівався втекти. Під час першого ж штурму він добровільно здався українським військовим.

Реклама

Цей випадок підтверджує, що Росія продовжує активно залучати іноземців до своєї армії, розширюючи географію вербування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна змогла повернути додому ще 205 полонених. Більшість із них — це військові різних бригад. Зокрема, десантники, територіальна оборона, морські піхотинці, нацгвардійці.