Бійці ГУР уразили у Криму два російські вертольоти Мі-8 і судно (відео)
Розвідники ГУР уразили вертольоти Мі-8, вартість яких оцінюється в мільйони доларів, а також військовий буксир, що суттєво обмежило боєздатність елітного підрозділу РФ.
Бійці Головного управління розвідки Міноборони України завдали ударів по військових об’єктах російських окупантів у Криму. Було уражено два ворожі вертольоти Мі-8 та судно.
Про це повідомили в телеграм-каналі ГУР.
Спецпідрозділ ГУР «Примари» вдарив дронами по російській авіабазі в окупованому Гвардійському, що неподалік від Сімферополя. Бійці успішно уразили два російські вертольоти Мі-8.
Орієнтовна вартість виведених з ладу ворожих повітряних суденстановить від 20 до 30 млн дол.
Українські розвідники також спрямували «відповідну боєголовку» по російському військовому буксиру в бухті Севастополя. Ймовірно, це був БУК-2190.
Рейдовий буксир входить до складу російських Підводних диверсійних сил та засобів. Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників. На їхню підготовку РФ витрачає значні фінансові та часові ресурси, забезпечує найкращим обладнанням.
«Ураження буксиру суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу», — зазначили в ГУР.
Нагадаємо, 31 серпня російські телеграм-канали та видання «Мілітарний» повідомили, що українські дрони та ракети «Нептун» атакували об’єкти ворога у Криму. Стверджувалося про знищення вертольотів Мі-8 і Мі-24 у Сімферополі та пошкодження шести катерів біля Волошино.