Укрaїнa
46
1 хв

Бійці ГУР уразили у Криму два російські вертольоти Мі-8 і судно (відео)

Розвідники ГУР уразили вертольоти Мі-8, вартість яких оцінюється в мільйони доларів, а також військовий буксир, що суттєво обмежило боєздатність елітного підрозділу РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Бійці ГУР уразили російські вертольоти Мі-8 у Криму

Бійці ГУР уразили російські вертольоти Мі-8 у Криму / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України завдали ударів по військових об’єктах російських окупантів у Криму. Було уражено два ворожі вертольоти Мі-8 та судно.

Про це повідомили в телеграм-каналі ГУР.

Спецпідрозділ ГУР «Примари» вдарив дронами по російській авіабазі в окупованому Гвардійському, що неподалік від Сімферополя. Бійці успішно уразили два російські вертольоти Мі-8.

Орієнтовна вартість виведених з ладу ворожих повітряних суденстановить від 20 до 30 млн дол.

Українські розвідники також спрямували «відповідну боєголовку» по російському військовому буксиру в бухті Севастополя. Ймовірно, це був БУК-2190.

Рейдовий буксир входить до складу російських Підводних диверсійних сил та засобів. Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників. На їхню підготовку РФ витрачає значні фінансові та часові ресурси, забезпечує найкращим обладнанням.

«Ураження буксиру суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу», — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, 31 серпня російські телеграм-канали та видання «Мілітарний» повідомили, що українські дрони та ракети «Нептун» атакували об’єкти ворога у Криму. Стверджувалося про знищення вертольотів Мі-8 і Мі-24 у Сімферополі та пошкодження шести катерів біля Волошино.

46
