Бійці ГУР відпрацювали по окупантах в Авдіївці: які втрати РФ
Через ефективну операцію ГУР російські війська в Авдіївці недорахувалися особового складу.
Бійці ГУР відпрацювали по окупантах в Авдіївці. Армія РФ втратила офіцерів та операторів.
Про це повідомляє ГУР МО.
Деталі удару по «Рубікону»
Як стало відомо, у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки Донецької області майстри ГУР МО України виявили штаб російських загарбників із так званого центру «Рубікон». Бійці філігранно спрямували на росіян безпілотний засіб FP-2, оснащений 105 кілограмовою бойовою частиною.
«У результаті удару ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського „рубікону“, які перебували у штабі», — відзвітували у відомстві про втрати РФ.
За даними розвідки, російський підрозділ «Рубікон» спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових під час війни проти України.
«Це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси», — наголосили в ГУР.
Раніше ГУР поділилося перебігом операції у Покровську на Донеччині.
«Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР», — йдеться у повідомленні.
При цьому з метою безпеки особового складу деталі операцій наразі не розкриваються.