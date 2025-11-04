ТСН у соціальних мережах

249
1 хв

Бійці ГУР відпрацювали по окупантах в Авдіївці: які втрати РФ

Через ефективну операцію ГУР російські війська в Авдіївці недорахувалися особового складу.

Катерина Сердюк
Авдіївка

Авдіївка / © Associated Press

Бійці ГУР відпрацювали по окупантах в Авдіївці. Армія РФ втратила офіцерів та операторів.

Про це повідомляє ГУР МО.

Деталі удару по «Рубікону»

Як стало відомо, у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки Донецької області майстри ГУР МО України виявили штаб російських загарбників із так званого центру «Рубікон». Бійці філігранно спрямували на росіян безпілотний засіб FP-2, оснащений 105 кілограмовою бойовою частиною.

«У результаті удару ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського „рубікону“, які перебували у штабі», — відзвітували у відомстві про втрати РФ.

За даними розвідки, російський підрозділ «Рубікон» спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових під час війни проти України.

«Це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси», — наголосили в ГУР.

Раніше ГУР поділилося перебігом операції у Покровську на Донеччині.

«Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР», — йдеться у повідомленні.

При цьому з метою безпеки особового складу деталі операцій наразі не розкриваються.

