Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

Бійці ГУР знищили "буханку" та військових РФ у Мелітополі: деталі операції

Внаслідок успішної операції ГУР МО У Мелітополі на Запоріжжі знищено УАЗ «Буханка» і чотирьох окупантів-операторів БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
УАЗ "Буханка" / Ілюстративне фото

УАЗ "Буханка" / Ілюстративне фото / © autoscout24.fr

У суботу, 27 вересня, у Мелітополі на закритій охоронюваній військовій базі РФ пролунав вибух. Ворожа армія зазнала втрат.

Про це повідомляє ГУР МО.

У відомстві наголосили, що це була непроста операція з метою ліквідації техніки та живої сили РФ.

«Внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ „буханка“ та щонайменше чотирьох московитів ― операторів БпЛА російської окупаційної армії, які перебували всередині машини», — повідомили розвідники.

Нагадаємо, загальні втрати росіян у війні проти України вже сягнули 1 108 510 осіб. Так, за минулу добу ЗСУ знищили 1110 окупантів.

Втрати РФ у техніці становлять:

  • танків — 11211 (+7)

  • бойових броньованих машин — 23290 (+2) од

  • артилерійських систем — 33231 (+45)

  • РСЗВ — 1503 (+1)

  • засоби ППО- 1223 (+1)

  • літаків — 427

  • гелікоптерів — 345

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня- 64385 (+454)

  • крилаті ракети — 3747

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63040 (+131)

  • спеціальна техніка — 3977

