- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 262
- Час на прочитання
- 1 хв
Бійці ГУР знищили "буханку" та військових РФ у Мелітополі: деталі операції
Внаслідок успішної операції ГУР МО У Мелітополі на Запоріжжі знищено УАЗ «Буханка» і чотирьох окупантів-операторів БпЛА.
У суботу, 27 вересня, у Мелітополі на закритій охоронюваній військовій базі РФ пролунав вибух. Ворожа армія зазнала втрат.
Про це повідомляє ГУР МО.
У відомстві наголосили, що це була непроста операція з метою ліквідації техніки та живої сили РФ.
«Внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ „буханка“ та щонайменше чотирьох московитів ― операторів БпЛА російської окупаційної армії, які перебували всередині машини», — повідомили розвідники.
Нагадаємо, загальні втрати росіян у війні проти України вже сягнули 1 108 510 осіб. Так, за минулу добу ЗСУ знищили 1110 окупантів.
Втрати РФ у техніці становлять:
танків — 11211 (+7)
бойових броньованих машин — 23290 (+2) од
артилерійських систем — 33231 (+45)
РСЗВ — 1503 (+1)
засоби ППО- 1223 (+1)
літаків — 427
гелікоптерів — 345
БпЛА оперативно-тактичного рівня- 64385 (+454)
крилаті ракети — 3747
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 63040 (+131)
спеціальна техніка — 3977