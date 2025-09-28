Бійці ГУР знищили "буханку" та військових РФ у Мелітополі: деталі операції

УАЗ "Буханка" / Ілюстративне фото / © autoscout24.fr

У суботу, 27 вересня, у Мелітополі на закритій охоронюваній військовій базі РФ пролунав вибух. Ворожа армія зазнала втрат.

Про це повідомляє ГУР МО.

У відомстві наголосили, що це була непроста операція з метою ліквідації техніки та живої сили РФ.

«Внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ „буханка“ та щонайменше чотирьох московитів ― операторів БпЛА російської окупаційної армії, які перебували всередині машини», — повідомили розвідники.

Нагадаємо, загальні втрати росіян у війні проти України вже сягнули 1 108 510 осіб. Так, за минулу добу ЗСУ знищили 1110 окупантів.

