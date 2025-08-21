Бійці ГУР знищили катер з російськими військами на Херсонщині (відео)

Російський катер, який ракетою знищили бійці ГУР / © скриншот з відео

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України 20 серпня знищили катер із російськими військовими у районі Залізного Порту Херсонської області і зняли цей факт на відео.

Про це повідомили в телеграм-каналі ГУР.

Українська військова розвідка 20 серпня провела операцію в Чорному морі неподалік окупованого Залізного Порту. Ракетою повітряного базування було знищено катер російських окупантів. Усі п’ятеро членів екіпажу ― ліквідовані.

В ГУР зазначили, що завдати високоточного удару ракетою по ворожому катеру вдалося завдяки лазерному підсвічуванню з дрона. Саме цей безпілотник і зафіксував на відео успішне знищення російської цілі.

Нагадаємо, на початку серпня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин інформував, що російські війська намагаються «промацати» оборону ЗСУ на Херсонщині, щоб підготуватися до форсування Дніпра. Ворог щодня проводив по кілька штурмових дій та намагався висадитись на острівній зоні, яка повністю контролюється українськими військовими. Російські ДРГ прагнули закріпитись на одному з островів, але їх ліквідовували ЗСУ.

До слова, у середині серпня ЗСУ вдарили по командному пункту російських військ поблизу Олешок на Херсонщині. Було ліквідовано 25 окупантів.