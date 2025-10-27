ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
260
1 хв

Бійці ССО уразили об’єкти російської армії на Луганщині: які втрати РФ

Бійці ССО відпрацювали по об’єктах РФ на ТОТ Луганщини.

Катерина Сердюк
ССО

ССО / © mil.gov.ua

У ніч проти 27 жовтня ССО успішно вдарили по об’єктах забезпечення армії РФ. Під удар потрапили склад пально-мастильних матеріалів.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

«Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект», — акцентували спецпризначенці.

Наші захисники продовжують влучно бити по ворогові, щоб унеможливити його здатність наступати.

Раніше воїни ССО відпрацювали по ворожій логістиці на Курщині.

За повідомленнями, внаслідок удару було уражено:

  • базу зберігання матеріальних засобів;

  • склади з боєприпасами;

  • місце прихованого розміщення озброєння і військової техніки.

