Бійці ССО уразили об’єкти російської армії на Луганщині: які втрати РФ
Бійці ССО відпрацювали по об’єктах РФ на ТОТ Луганщини.
У ніч проти 27 жовтня ССО успішно вдарили по об’єктах забезпечення армії РФ. Під удар потрапили склад пально-мастильних матеріалів.
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.
«Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект», — акцентували спецпризначенці.
Наші захисники продовжують влучно бити по ворогові, щоб унеможливити його здатність наступати.
Раніше воїни ССО відпрацювали по ворожій логістиці на Курщині.
За повідомленнями, внаслідок удару було уражено:
базу зберігання матеріальних засобів;
склади з боєприпасами;
місце прихованого розміщення озброєння і військової техніки.