Бійці ССО вразили російський «Іскандер» на Курщині: деталі операції

"Іскандер" / Ілюстративне фото

Реклама

Бійці ССО 4 листопада вразили ОТРК «Іскандер» на Курщині. Також постраждала ППО.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

Деталі операції

У ніч на 4 жовтня підрозділ Сил спеціальних операцій та повстанського руху «Черная Искра» уразили транспортно-заряджальну машину для ОТРК «Іскандер». Це сталося поблизу села Овсянникове, Курська область РФ. Як відомо, техніка використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет для атак по Україні.

Реклама

Крім того, під удар потрапила РЛС 1Л122 «Гармонь» поблизу села Нижній Реутець, Курська область РФ. Її призначення — виявлення й супровід повітряних цілей та подальше цілевказування.

«Сили спеціальних операцій України продовжують завдавати „тисячі порізів“ ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах», — зазначили у ССО.

Нагадаємо, втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну помилку.

Загальні бойові втрати:

Реклама