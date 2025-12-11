Бійців із СЗЧ відправлятимуть лише в штурмовики і десантники - соцмережі

Проблема СЗЧ в Україні

Реклама

Повернутися з СЗЧ можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

За інформацією каналу, вище військове командування направляє директиви про заборону рекомендаційних листів бригадам для залучення бійців, які повертаються із СЗЧ на службу.

Реклама

Одночасно з цим дали вказівку зараховувати СЗЧівців на службу виключно в полки/батальйони штурмових військ.

«Таким чином звичайні бригади/підрозділи втрачають можливість здійснювати поповнення особового складу бійцями, які вирішили повернутися із СЗЧ і множиться на нуль вся проведена реформа та медійна кампанія на відповідний процес», — йдеться в повідомленні.

Крім того, ці вказівки стають перешкодою для переведення бійців через СЗЧ, які хочуть оминути недосконалу систему переведень.

Журналістка «Громадського» Діана Буцко розповіла, що військовий з механізованої бригади переслав їй повідомлення від командира про те, що тепер з СЗЧ можна повернутися тільки у штурмовики чи десантники.

Реклама

За її словами, саме розпорядження чи директиву Генштабу ніхто не бачив.

«Але зʼявилися інші дзвіночки. В ще одній бригаді заборонили давати відношення військовим, які пішли у СЗЧ. Мовляв, тепер будете набирати лише через батальйони резерву. В іншому батальйоні командир з цим стикнувся на практиці. Він ще раніше виписав відношення бійцю, який пішов у СЗЧ, але хотів повернутися у військо і готовий був іти в піхоту, але саме до цього командира. Коли боєць пішов до ВСП і ТЦК, його направили у штурмовий полк N. Він втік, пішов в інший ТЦК — його направили в штурмовий полк М», — каже Буцко.

Військовий Сергій Гнєзділов, який раніше вчинив публічне СЗЧ, щоб звернути увагу на відсутність термінів служби, вважає таке рішення «вистрілом собі в ногу».

На думку Гнєзділова, наслідки такого рішення для Сил оборони будуть негативними, бо тепер СЗЧівці, замість того, щоб повернутися на службу, точно оберуть «Тису», переховування і матимуть недовіру до програми повернення.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства.

Також начальник Управління штурмових підрозділів Збройних сил України Валентин Манько заявив, що «навіть у Росії такої кількості СЗЧ немає».