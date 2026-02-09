Бійців ЗСУ годували гнилими овочами: ДБР викрило мільйонну схему на харчах для армії (фото)

ДБР викрило мільйонну схему на харчах для армії / © Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на харчуванні для військових у Дніпропетровській області. Організатори постачали бійцям на фронт гнилі овочі, заробляючи на «відкатах» понад мільйон гривень щотижня.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Співробітники ДБР викрили та припинили масштабну корупційну схему під час забезпечення бойових підрозділів ЗСУ продуктами харчування на Дніпропетровщині.

Як встановило слідство, ключову роль в організації оборудки відігравав начальник продовольчої служби однієї з військових частин. Він діяв у змові із засновником та комерційним директором компанії, яка постачала харчі для ЗСУ.

Як працювала схема?

Схема ґрунтувалася на так званих безтоварних операціях: посадовці оформлювали документи про нібито повне постачання продукції, тоді як насправді до військових частин надходила лише її частина. Решту продуктів списували через підконтрольних осіб.

Окрім недопостачань, слідчі зафіксували й грубі порушення якості харчів. Військовим привозили зіпсовані овочі та фрукти, зокрема й підрозділам, які виконували бойові завдання на активних ділянках фронту.

За приймання неякісної продукції та умисне ненадсилання рекламаційних листів начальник продовольчої служби отримував грошову винагороду. Розмір «відкатів» сягав до 50% вартості постачань, а за один тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн грн.

Незаконно отримані кошти фігурант витрачав на особисте збагачення — придбав нерухомість у двох житлових комплексах, кілька автомобілів преміумкласу та інші дорогі речі, оформлюючи майно на близьких родичів.

Обшуки і затримання

Під час обшуків правоохоронці вилучили автівки, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів загальною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на суму 120 тис. дол.

Правоохоронці затримали начальника продовольчої служби. Йому оголосили підозру за трьома статтями:

шахрайство,

одержання неправомірної вигоди службовою особою,

ухилення від військової служби в умовах воєнного стану.

Покарання за цими статтями передбачає до 10 років ув’язнення.

Підозру отримала і підлегла фігуранта із продовольчої служби тилу логістики. За даними слідства, вона отримувала готівку від постачальників за списання неякісних продуктів та передавала частину грошей керівнику. У жінки провели обшуки і вилучили 20 тис. дол. Дії підлеглої кваліфікували за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі. Їй загрожує до 4 років ув’язнення.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних та остаточний розмір завданих державі збитків.

ДБР провело обшуки і затримання у справі про «схему» на харчах для армії (9 фото)

