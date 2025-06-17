Бійців ЗСУ готували "прострочкою": викрито масштабні розкрадання на харчах (фото)

ДБР затримало учасників схеми розкрадання бюджетних грошей на харчуванні для військових / © Державне бюро розслідувань

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Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію, яка розкрадала бюджетні гроші, виділені на закупівлю харчів для ЗСУ. Через це до військових частин постачалися неякісні та протерміновані продукти.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Масштабну корупційну схему з розкрадання грошей на харчах для військових та курсантів ЗСУ у січні 2024 року організував мешканець Одеси. Він створив два товариства і зареєстрував їх на підконтрольних собі менеджерів. Ці менеджери офіційно брали на роботу на підприємства працівників та орендували необхідні склади, холодильники та транспорт.

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Сам одесит забезпечив підприємствам формальну відповідність вимогам для участі у тендерах Міністерства оборони із найвигіднішими ціновими пропозиціями.

Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчі для ЗСУ. Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів Міноборони завищені або взагалі непотрібні заявки на продукти. Підприємства оформлювали накладні із завищеною кількістю продукції, а справжні накладні знищували. На підставі фальшивих документів фірми отримували оплату з держбюджету.

У багатьох випадках до військових частин постачалися неякісні товари, зокрема фальсифікати та протерміновані продукти.

Частину грошей учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу — розподіляли між собою. Своєю діяльністю зловмисники завдали державі збитків на майже 6 млн грн.

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Працівники ДБР затримали всіх учасників злочинної організації. Організатору та іншим восьми учасникам схеми повідомлено про підозру за такими статтями:

створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;

привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою.

Фігурантам справи загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

ДБР затримало учасників схеми розкрадання бюджетних грошей на харчуванні для військових / © Державне бюро розслідувань

ДБР затримало учасників схеми розкрадання бюджетних грошей на харчуванні для військових / © Державне бюро розслідувань

ДБР затримало учасників схеми розкрадання бюджетних грошей на харчуванні для військових / © Державне бюро розслідувань

ДБР затримало учасників схеми розкрадання бюджетних грошей на харчуванні для військових / © Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, у квітні правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних грошей під час закупівлі продуктів для української армії. Йдеться так звані «золоті яйця» Міноборони, коли відомство закуповувало харчі для війська за завищеними цінами.