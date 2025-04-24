Біженці не повернуться: МВФ дав похмурий прогноз щодо населення України до 2030 року

МВФ дав похмурий прогноз щодо населення України до 2030 року..

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив свій прогноз щодо чисельності населення України, зробивши його менш оптимістичним порівняно з попередніми оцінками.

Згідно з квітневим звітом World Economic Outlook за 2025 рік, значна частина українських біженців, ймовірно, не повернеться до країни.

За оцінками МВФ, станом на 2021 рік в Україні проживало 41,0 мільйона осіб. Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії чисельність населення скоротилася до 34,5 мільйона у 2022 році, 34,0 мільйона у 2023 році та, за прогнозом, становитиме 33,3 мільйона у поточному 2024 році.

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Подальші прогнози МВФ виглядають таким чином:

2025 рік: 32,9 млн осіб (попередній прогноз за жовтень 2024 року – 33,0 млн)

2026 рік: 33,4 млн осіб (попередній прогноз – 34,2 млн)

2027 рік: 34,0 млн осіб (попередній прогноз – 34,5 млн)

2028 рік: 34,0 млн осіб (попередній прогноз – 34,5 млн)

2029 рік: 34,0 млн осіб (попередній прогноз – 34,5 млн)

2030 рік: 33,9 млн осіб

Цей прогноз базується на базовому сценарії МВФ, який передбачає завершення активної фази війни Росії проти України наприкінці 2025 року, що призведе лише до часткового повернення українських біженців додому.

Раніше ми писали, що українські села у майбутньому ставатимуть пустками. Їх зможе врятувати тільки економічна політика.