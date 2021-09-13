Біженців з Афганістану в Україні планують розмістити у трьох виправних колоніях

Біженців з Афганістану в Україні планують розмістити у трьох виправних колоніях

У листі МВС йдеться про розміщення 5 тисяч осіб.

Біженців із захопленого "Талібаном" Афганістану, які наразі проходять обсервацію на території Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, планують розселити у приміщеннях виправних колоній.

Як повідомили у відповіді на інформаційний запит видання AP news у Міністерстві юстиції України пропозиція розмістити біженців у колоніях надійшла від МВС.

У листі МВС міститься прохання розглянути можливість розміщення іноземців в Бучанській виправній колонії №85 та Ірпінському виправному центрі №132 на Київщині. У Мін’юсті на таку пропозицію відповіли відмовою, але натомість запропонували інший варіант.

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"Окреме майно Ірпінського виправного центру виставлено на приватизацію, а у Бучанській колонії відсутнє теплопостачання і приміщення там не відповідають належним умовам проживання", - йдеться у повідомленні Департаменту виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Фото: apnews.com.ua

Притулок біженцям можуть надати Чернігівська виправна колонія №44, Черкаська колонія №62 та Кременчуцька колонія №69.

У своєму листі МВС цікавилося можливістю розмістити близько 5000 осіб.

Остаточне рішення з цього приводу повинен прийняти Кабмін.

Нагадаємо, на території Афганістану все ще залишається 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому.

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