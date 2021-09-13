Біженців з Афганістану в Україні планують розмістити у трьох виправних колоніях

У листі МВС йдеться про розміщення 5 тисяч осіб.
Біженців із захопленого "Талібаном" Афганістану, які наразі проходять обсервацію на території Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, планують розселити у приміщеннях виправних колоній.
Як повідомили у відповіді на інформаційний запит видання AP news у Міністерстві юстиції України пропозиція розмістити біженців у колоніях надійшла від МВС.
У листі МВС міститься прохання розглянути можливість розміщення іноземців в Бучанській виправній колонії №85 та Ірпінському виправному центрі №132 на Київщині. У Мін’юсті на таку пропозицію відповіли відмовою, але натомість запропонували інший варіант.
"Окреме майно Ірпінського виправного центру виставлено на приватизацію, а у Бучанській колонії відсутнє теплопостачання і приміщення там не відповідають належним умовам проживання", - йдеться у повідомленні Департаменту виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.
Притулок біженцям можуть надати Чернігівська виправна колонія №44, Черкаська колонія №62 та Кременчуцька колонія №69.
У своєму листі МВС цікавилося можливістю розмістити близько 5000 осіб.
Остаточне рішення з цього приводу повинен прийняти Кабмін.
Нагадаємо, на території Афганістану все ще залишається 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому.