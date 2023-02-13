Біженцям у Польщі хочуть по-новому виплачувати українські пенсії: що відомо

Українцям, які виїхали до Польщі через повномасштабний напад Росії, хочуть врегулювати виплати пенсій. Йдеться про те, щоб українці у Польщі отримували свою пенсію готівкою в польській валюті.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Віцепрем’єрка-міністерка Ірина Верещук повідомила, що вже розроблено законопроєкт, який передбачає виплату українським пенсіонерам у Польщі пенсій готівкою в злотих.

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Втім, ще є низка питань, які потребують нормативного врегулювання. Наразі триває доопрацювання законопроєкту. Після цього його буде подано на розгляд Ради.

"Більшість літніх людей, які виїхали до Польщі, наразі не можуть скористатися українською пенсією. Маємо знайти шляхи поновити виплати українських пенсій нашим співвітчизникам за кордоном", – сказала Ірина Верещук.

Посадовці ж кажуть, що технічна можливість переведення пенсійних виплат у Польщу є. Так, гендиректор “Укрпошти” повідомив, що Польща готова виплачувати українцям пенсії в готівковій формі шляхом міжнародного переказу між нею й “Укрпоштою”. Також за допомогою міжнародного поштового зв’язку українці мають можливість переслати пакет документів напряму до ПФУ.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили, що в Україні від 1 березня перерахують пенсії.

Тим часом у Польщі суттєво зріс попит на українськомовних фахівців.

А компанії Польщі почали конкурувати за українок.

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