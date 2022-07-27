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Біжіть дурні, поки опори ще цілі: у Мережі показали нібито момент прильоту по мосту в Херсоні

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Біжіть дурні, поки опори ще цілі: у Мережі показали нібито момент прильоту по мосту в Херсоні

Фото: Вікіпедія

У Мережі місцеві пабліки демонструють момент прильоту по Антонівському мосту.

За їхньою інформацією, попередньо третього прольоту з боку правого берега немає.

«Поки що стоїть. Тікайте дурні, поки опори ще цілі», — іронізують у соцмережах.

Нагадаємо, що ЗСУ, ймовірно, вдарили по Антонівському мосту в Херсоні.

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