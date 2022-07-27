Біжіть дурні, поки опори ще цілі: у Мережі показали нібито момент прильоту по мосту в Херсоні

У Мережі місцеві пабліки демонструють момент прильоту по Антонівському мосту.
За їхньою інформацією, попередньо третього прольоту з боку правого берега немає.
«Поки що стоїть. Тікайте дурні, поки опори ще цілі», — іронізують у соцмережах.
Нагадаємо, що ЗСУ, ймовірно, вдарили по Антонівському мосту в Херсоні.
Читайте також:
- ЗСУ вогнем контролюють мости на окупованій Херсонській області: військовий експерт пояснив, що це означає
- У Зеленського допускають "жест доброї волі" Росії в Херсоні: коли це може статися і за якої умови
- Є загроза для них: генерал розповів, що ЗСУ взяли під вогневий контроль ситуацію з Антонівським мостом