Біжіть із заправки, якщо чуєте тривогу: українців попередили про небезпеку через нову тактику РФ

Росіяни масовано атакують АЗС / © Associated Press

Російські війська дедалі частіше намагаються атакувати українські автозаправні станції за допомогою далекобійних FPV-дронів. Останніми днями російські удари дронами вже були спрямовані на паливну інфраструктуру в Україні.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська використовують дрони з низьким енергоспоживанням для ударів по заправках відносно близько до лінії фронту. Для ударів використовує безпілотники типу V2U зі штучним інтелектом, попередньо налаштовані саме на АЗС.

Особливості дальніх ударів дронів

Сергій Бескрестнов, радник міністра оборони України, відомий за позивним «Флеш», написав у Telegram, що російські війська використовують дрони з меншим вибуховим зарядом, щоб збільшити дальність польоту до 20–25 кілометрів.

За його словами, такі дрони здатні долати більші відстані ціною зменшення потужності заряду, що дозволяє їм завдавати ударів по паливній інфраструктурі глибше в тилу.

Удари по АЗС — останні новини

Раніше в середу Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про удари по паливній інфраструктурі в Харківській області. Влучання дронів зафіксували на п’яти автозаправних станціях. На двох із них — у Слобідському районі Харкова та в Чугуєві — виникли пожежі, які оперативно ліквідували.

Вибухами було пошкоджено обладнання для заправки, 10 цивільних автомобілів і будівлю автомийки. Поранення дістали двоє чоловіків 1970 та 1989 років народження, одного з них госпіталізували. На місці працювали рятувальники, медики та правоохоронці.

2 травня російські дрони атакували кілька районів Харкова, зокрема автозаправні станції. На об’єктах паливної інфраструктури виникли пожежі, було пошкоджено обладнання, транспорт і прилеглі житлові будівлі.

