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Бізнес активно бронює працівників від мобілізації через "Дію": у Мінекономіки вразили кількістю

Бізнес активно бронює працівників від мобілізації через "Дію": у Мінекономіки вразили кількістю

Бронювання від мобілізації 2024. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Важлива умова для бронювання - підприємство має бути визнаним критичним. 

Станом на 28 липня поточного року кількість бронювань співробітників критично важливих підприємств у "Дії" сягнула 76 тисяч осіб.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Активно розвивається і електронне бронювання. На сьогодні через платформу "Дія" забронювали 76 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. І це лише від минулої середи, коли послуга запрацювала", - написала вона. 

Додамо, що понад тиждень тому у "Дія" запрацювало електронне бронювання. Порядок бронювання та категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, визначає насамперед Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Важлива умова - підприємство має бути визнаним критичним. 

Процес оформлення так званої відстрочки застосунок "Дія" може блокувати. Це стається переважно через відсутність працівника у реєстрах військовозобов'язаних.

Нагадаємо, ми розповідали, хто може оформити бронювання від мобілізації в "Дії" та як це зробити.

Новини ТСН 14:00 27 липня. Удар по шахті, світла буде більше, бронювання через Дію

Новини ТСН 14:00 27 липня. Удар по шахті, світла буде більше, бронювання через Дію

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