Повітряна тривога / © pixabay.com

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Верховна Рада підтримала постанову, яка зобов'язує Кабмін переглянути обмеження на роботу бізнесу під час так званої жовтої тривоги. За документ проголосували 302 народні депутати. Очікується, що підприємці зможуть самостійно вирішувати, чи продовжувати роботу, а працівники — чи припиняти її та йти в укриття.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, парламент ухвалив постанову №16027, яка передбачає перегляд урядового рішення щодо роботи підприємств під час «жовтої» тривоги.

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Железняк пояснив, що запропонований підхід передбачає самостійне рішення підприємців щодо продовження роботи. Водночас працівники самі визначатимуть, чи припиняти роботу та прямувати до укриття.

Єдиним обов'язком бізнесу, за словами депутата, має залишитися інформування працівників про повітряну тривогу.

«Держава не має бути джерелом стресу для бізнесу», — наголосив Железняк.

Постанову №16027 підтримали 302 депутати. Крім того, Верховна Рада ухвалила ще одну постанову на цю тему — №16191, авторами якої є народні депутати Ігор Фріс і Тарас Батенко. За неї проголосував 301 парламентар.

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За словами Железняка, представники всіх депутатських фракцій і груп під час обговорення наголошували на нереалістичності вимог та термінів, визначених урядом.

Тепер Кабінет міністрів має терміново переглянути своє рішення.

Водночас саме голосування Верховної Ради ще не означає автоматичного скасування чинних обмежень. Для зміни порядку роботи бізнесу необхідне відповідне рішення уряду.

Нові правила повітряної тривоги в Києві: що змінилося для бізнесу

Нагадаємо, від 10 вересня в Києві запровадили нові правила оповіщення про повітряну небезпеку. Тривоги розділили на два рівні: «жовтий» — загроза атаки дронів, «червоний» — ракетний або комбінований удар. Від рівня небезпеки залежить робота транспорту, державних установ і комерційних закладів.

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Як пояснював заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, торговельні центри та інші об'єкти бізнесу можуть продовжувати роботу під час «жовтої» тривоги за наявності укриття. Закладам без укриттів передбачили три місяці для розв'язання цього питання. Водночас трудовий колектив може ухвалити рішення не працювати під час повітряної небезпеки.

Крім того, під час «жовтої» тривоги передбачили рух поїздів зеленою лінією метро без обмежень, а червону лінію мали дублювати автобуси. Водночас розважальні та спортивні заходи просто неба й у приміщеннях без укриттів заборонили.

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