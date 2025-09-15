Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: чи справді молодь масово залишає країну та чим це загрожує Україні

Виїзд за кордон / © ТСН

Наприкінці серпня уряд дозволив українським чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Упродовж кількох тижнів це рішення залишається одним із найбільш суперечливих тем.

У Державній прикордонній службі запевняють, що масового виїзду молоді не відбувається, однак їхні колеги у Польщі говорять зовсім інакше.

Водночас Україна вже відчула перші наслідки від резонансного рішення Кабміну: представники бізнесу кажуть про масові звільнення працівників, а військові попереджають про серйозні проблеми на фронті.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Масовий виїзд молодих чоловіків за кордон: що відбувається насправді

В Державній прикордонній службі неодноразово заявляли, що після змін правил перетину кордону масового виїзду чоловіків віком 18-22 роки з України немає. Окрім того, у відомстві заявляли, що ведення статистичного обліку за віковими категоріями не передбачено.

Речник ДПСУ Андрій Демченко стверджує, що масового виїзду за кордон чоловіків віком 18-22 роки немає.

«Апелювати цифрами не буду. Але від 28 серпня, коли зміни до правил перетину кордону набули чинності і під час дії воєнного стану дозволили перетинати кордон для чоловіків-українців у віці від 18 до 22 років включно, суттєвого збільшення, масового впливу на пасажиропотік ця категорія не несе», — прокоментував ситуацію Демченко.

Представник ДПСУ зазначив, що, хоча чоловіки цього віку і виїжджають, вони також і в’їжджають назад. Рух двосторонній, а їхня частка в загальному потоці виїжджаючих невелика.

Проте дані щодо виїзду за кордон різняться. В той час, коли ДПСУ запевняють, що ситуація з виїздом майже не змінилася, як польські прикордонники розповідають інакше.

Відтак, 11 вересня Прикордонна служба Польщі повідомляла, що значно збільшився пасажиропотік молодих хлопців з України.

Польський кордон

У відомстві повідомили, що за тиждень від 28 серпня до 3 вересня до Польщі через прикордонні пункти в Підкарпатському регіоні в’їхало понад шість тисяч юнаків з України, а виїхало приблизно дві тисячі. Для порівняння, тижнем раніше прибуло лише 500, а виїхало понад 650 людей.

Водночас газета Rzeczpospolita наводить такі дані: 10,6 тисяч молодих чоловіків виїхало до Польщі за перший тиждень дії нових правил перетину кордону.

У польському Люблінському воєводстві спостерігається схожа картина: сюди приїжджає все більше молодих людей з України. Згідно з офіційними цифрами, за один тиждень (маєть на увазі з 28 серпня по х вересня — Ред.) до Польщі прибуло понад 4,5 тисячі юнаків, а виїхало лише 1,3 тисячі.

Цю ситуацію пояснюють кількома причинами: хтось їде вчитися в Польщі чи інших європейських країнах, а хтось — просто відпочити. Водночас загальна кількість людей, які перетинають кордон у цьому регіоні, зменшилася через закінчення літніх канікул.

Своєю чрегою голова перемишльського відділення Союзу українців у Польщі Ігор Горьков зазначає, що хоча група молодих українців і помітна, не можна говорити про масову еміграцію.

«Ця категорія людей (18-22 роки — Ред.) помітна, але це не масова еміграція. Молоді українці у наших волонтерів переважно цікавляться організаційними моментами, такими як: де купити квиток; Вони не ставлять жодних запитань про соціальну підтримку чи щось подібне», — додав він.

Бізнес занепокоєний через нестачу робочих рук

Керівниця рекрутингової платформи та голова комітету ЄБА Марія Абдулліна, попереджає, що дозвіл на виїзд чоловікам 18-22 років створює кадрові ризики для бізнесу, про це вона розповіла в етері Київ24.

Багато компаній планували робити ставку на молодих спеціалістів у 2024-2025 роках, але тепер ця стратегія під загрозою через потенційну еміграцію цієї категорії працівників.

За словами Абдулліної, наразі зафіксовано лише поодинокі випадки, але загроза для бізнесу зростає, і компаніям вже зараз варто адаптувати свої плани щодо найму персоналу.

Відтак, через масову еміграцію персоналу, у Рівному закривається Oregano Cafe, яке пропрацювало п’ять років.

«Ми вирішили закрити Oregano Cafe. Це рішення далося непросто, але воно об’єктивне. Ситуація в країні не надто сприяє роботі малого бізнесу. За останні два тижні з команди звільнилось і виїхало за кордон майже 10 працівників. Для нас як малого бізнесу це критично», — розповів співвласник закладів.

Співвласник групи закладів Микола пояснив, що для невеликого бізнесу така втрата команди є критичною, а на підбір і навчання нових кадрів немає ресурсів.

Водночас як повідомляло видання Forbes у мережі з 10 ресторанів у Тернополі та Львові під загрозою — до 20% персоналу. У «Сільпо» частка заяв на звільнення наразі не перевищує 3% з-поміж трьох тисяч молодих співробітників.

Проте директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський запевняє, що масовий виїзд працівників за кордон не завдасть відчутного удару по українській економіці, однак він може вдарити по окремих галузях.

Вишлінський вважає, що кадрові проблеми можуть виникнути в тих секторах, де молодь зазвичай займалася підробітком (роздрібна торгівля, будівництво, логістика).

Як рішення Кабміну може вплинути на фронт

Депутатка Київради та начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова розкритикувала рішення дозволити виїзд чоловікам 18-22 років. Вона вважає це популістським кроком напередодні виборів, який ігнорує критичну ситуацію на фронті.

«Це історія про політику і підготовку до виборів. Це історія про те, щоб бути хорошим для всіх. На військових уже всім байдуже — вони раби і звідси нікуди не подінуться, ми ще й гайки їм закрутимо за непокору. А там — наш електорат, нехай голосує з-за кордону. Звідти ж видніше. Це дуже обурює», — сказала вона.

Михайлова наголошує, що Росія має перевагу на всіх напрямках, а Україна добровільно відпускає за кордон молодь, яка мала б будувати країну. Для неї як для військової такий дисонанс — це «божевілля».

Експерт Центру східних досліджень Кшиштоф Нечипор важає, що рішення українського уряду вже має наслідки на фронті для України, повідомляє «Rzeczpospolita».

«Просування російських військ, таке як у Доброполі та Покровську, зумовлене не якоюсь зміною тактики чи новими військовими ініціативами, а радше нестачею особового складу на фронті. Більше того, сам Олександр Сирський нещодавно визнав, що весняна мобілізація в Україні провалилася. А такі рішення, як відкриття кордону, лише поглиблять нестачу особового складу в українській армії», — вважає експерт.

Спираючисть на дані опитування громадськості, він зазначив, що значна частина молодих чоловіків віком від 18-22 років вирішить виїхати за кордон, ймовірно, з перспективою постійного проживання в країнах Західної Європи до закінчення конфлікту (війна Росії проти України — Ред.).

«Невиправна помилка»

Керівник Громадської антикорупційної ради МОУ, ветеран Юрій Гудименко називає рішення Кабміну «невиправною помилкою».

«Здається, ніхто не зрозумів, що сталося. Це абсолютно точно не було належним чином прокомуніковано. Як на мене, все це було зроблено даремно. Це ще одна помилка, на жаль, під час війни. Є помилки, які можна виправити, але ця — невиправна», — наголосив Гудименко.

Він зазначив, що для повернення молоді до України необхідна конкурентоспроможна освітня система, яка б приваблювала не лише українців, а й іноземних студентів.

Гудименко також зазначив, що масовий виїзд працівників створив кадрову прогалину, заповнити яку зможуть ветерани, повернуті з фронту. Їх працевлаштування має бути пріоритетом для держави.

Своєю чергою нардеп Роман Костенко також називає рішення Кабміну помилковим. Він наголошує, що ця молодь потрібна Україні для підтримки економіки, роботи в ОПК та майбутньої служби в армії на офіцерських посадах.

Костенко пропонує не випускати їх, а готувати з них майбутніх сержантів і офіцерів. Він також вказує на несправедливість рішення щодо тих, хто підписав «контракт 18-24» з правом виїзду після служби, та на скарги бізнесу на масовий відтік працівників. На його думку, аргумент про утримання в країні 17-річних не витримує критики.

На Україну чекає демографічна криза

Демограф Олександр Гладун засуджує рішення про дозвіл виїзд чоловіків 18-22 років. Він наголосив на його нищівних наслідках для демографії та суспільної солідарності.

Як зазначив Гладун, що ця вікова група, яка і так чисельно обмежена через низьку народжуваність 2000-х років, становить подвійну цінність: як нинішній трудовий ресурс і як майбутні батьки нових поколінь.

Їхній виїзд загрожує створенню глибокого демографічного провалу вже через десятиліття.

Експерт підкреслює, що це рішення підриває принцип справедливості, створюючи невиправдані привілеї для однієї вікової категорії в умовах війни.

«Розумієте, йде війна і всі покоління повинні робити якийсь внесок в перемогу України. У цьому сенсі повинна бути солідарність між поколіннями, а не казати: „тих кому за 25 років нам не шкода, а шкода тих, хто молодший“. Це не дуже добре виглядає, м’яко кажучи», — сказав Гладун.

На його думку, цих молодих людей можна було б ефективно задіяти в тилу для підтримки ЗСУ, замість того щоб повністю втрачати цей ресурс для країни.

Демограф також скептично ставиться до шансів на повернення тих, хто уже виїхав. Він вважає, що більшість молодих чоловіків залишиться за кордоном назавжди, а правові механізми стримування виявляться неефективними.

Реакція соцмереж

Військовий Ілля Коротенко критикує рішення Кабміну про дозвіл на виїзд 18-22 річним чоловікам.

«Виїхав кілька днів тому у відпустку за кордон. Пів автобуса було молодих хлопців 18-22. Один прямо на кордоні заявив польським прикордонникам, що „тікає від війни“. Вітаю владу з черговим геніальним політичним рішенням», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

У соцмережі Х користувачі зазанчають що рішення уряду може бути повязане із майбутніми виборами. Відтак, аби «позбутися» молодих, які можуть чинити опір — їм дозволили виїжджати за кордон (дати нахилом):

«Хлопцям 18/22 дозволили виїзд не тому, що бояться майдану, а для заниження напруги, адже, це молодики, які можуть чинити бездумний опір та їх батьки на певний час будуть роззброєні нібито лояльними діями влади. Градус впаде, але не надовго. Вже всі рішення, як мертвому припарка»;

«Дозвіл виїзду чоловікам до 22 років потрібен лише по одній-єдиній причині. Люди у цьому віці — рушійна сила всіх Майданів»:

Інші юзери зазначають, що молодь, яка виїхала, з часом повернеться до України.

«Народе, це нормально, що у перший місяць після дозволу для 18-22, різко виросла кількість виїздів. Бо до цього 3,5 років ця кількість була навколо нуля. Зараз за місяць-два цей пік пройде, хтось повернеться і все. Мені здається, що на це занадто різко реагують.», — зазначили користувачі Х.

На платформі Threads користувачі іронічно жартують над ситуацією, що скалася.

Раніше ТСН.ua розповідав про тих, хто критикує рішення уряду про дозвіл на виїзд чоловків від 18 до 22 років за кордон.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.