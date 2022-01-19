Бізнес-леді знайшли мертвою на Житомирщині: з'явилися нові подробиці загадкової загибелі матері двох дітей

Жінка була директоркою компанії з видачі мікро-кредитів.

У Житомирській області за загадкових обставин загинула мати двох дітей та директор філії компанії, яка займається видачею мікро-кредитів Тетяна Холодна. Її тіло виявили у лісі за 70 кілометрів від дому.

Про це пише "Обозреватель".

11 січня жінка вирушила з Бердичева у відрядження. У Житомирі вона пересіла на автобус до Олевська, на якому планувала дістатися до Новоград-Волинського. Однак у середині дороги вийшла на зупинці. Навіщо — невідомо.

Згодом Тетяна перестала відповідати на дзвінки чоловіка, тому він звернувся до поліції та повідомив про зникнення. Жінку шукали чотири дні. Її тіло виявили у лісі за 200 метрів від автодороги “Київ — Чоп”.

"Місце смерті — буквально за двісті метрів від автодороги “Київ — Чоп”, за кілометр від військового містечка. Жінка висіла на чорному шарфі, весь одяг був на ній. На місці знайшли її iPhone, сумку з банківськими картками та трохи готівки", — розповіло виданню джерело в поліції.

Офіційна причина смерті — самогубство. Це підтвердили і судмедексперти. Проте друзі та родичі Тетяни не вірять, що жінка могла піти на такі крайні заходи. Тому вони звернулися до правоохоронців із проханням провести додаткові дослідження.

“За словами близьких, останні три дзвінки з телефону жінки були кумі, матері та на 102. Те, що Тетяна Холодна перед смертю дзвонила в поліцію, дало ще більше підстав її друзям та близьким сумніватися у її самогубстві. Також Тетяна нібито везла із собою чималу суму грошей, проте після смерті у сумці знайшли “копійки”, — пiдкреслити “Обозреватель”.

Одна із подруг жінки розповіла, що останнім часом Тетяна брала кредити. Проте навіщо — незрозуміло.

Читайте також: