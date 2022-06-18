"Бізнес на кістках": як спритна "влада" у Маріуполі організовує поховання загиблих за 20 тис. грн

"Бізнес на кістках": як спритна "влада" у Маріуполі організовує поховання загиблих за 20 тис. грн

В окупованому Маріуполі вкрай складна ситуація із похованнями загиблих внаслідок атак країни-агресорки.

Для поховання нова "влада" видає родичам безкоштовну дерев'яну труну без оббивки. Втім, чекати на неї потрібно від семи до 14 днів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Протягом цього часу трупи лежать у так званому морзі просто неба. Його росіяни облаштували в районі гіпермаркету "Метро"

"Окрім таких умов зберігання трупів, тіла загиблих періодично "зникають". Тобто через десять днів ви маєте отримати труну і поховати людину, а тіло її вже зникло", - повідомив чиновник.

Тим часом заробити на людському горі вирішили представники "влади". Заступник Жовтневої райадміністрації окупантів Дмитро Адамов разом з партнером з Макіївки організував бізнес "порішати поховання". Обійдеться це у 20 тис. грн.

Фото: Адамов Дмитро Валерійович / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Є в організаторів поховання навіть свій "прайс смерті". Що у його переліку:

знайти загиблого в "моргу" біля "Метро" або дістати з-під завалів у вказаному місці;

покласти тіло в труну з оббивкою

закопати труну.

"Табличка з ім’ям не встановлюється. Тобто, 20 тисяч гривень за безіменну могилу. Гроби виготовляють в Новоазовську та Тельманівському районі. Такий от бізнес на кістках від колаборанта", - написав Андрющенко.

Як повідомлялося, у братських могилах в Маріуполі, який тимчасово перебуває у блокаді російських військ, поховано щонайменше 20-22 тисяч осіб. Наразі точно невідомо, скільки ще загиблих людей перебуває під завалами у блокадному Маріуполі.

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