Затримання працівників ТЦК у Білій Церкві / Фото: t.me/bilkaznaie

У Білій Церкві на Київщині СБУ затримала працівників ТЦК, які вимагали гроші за вихід із будівлі військкомату.

Про це передають місцеві пабліки, публікуючи фото та відео затримання.

«За інформацією з надійних джерел, операцію провели співробітники СБУ. Йдеться про підозру в отриманні неправомірної вигоди», — зазначає паблік «Біла Церква Новини».

Телеграм-канал «Труха» з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора додає, що затримано двох чинних та одного експрацівника ТЦК. Вони нібито вимагали хабарі за зняття з розшуку у мобілізованих.

Офіційного підтвердження від правоохоронних органів на момент публікації новини не було.

Нагадаємо, що 21 квітня в Одесі виникла стрілянина: СБУ затримала військових ТЦК.

Згодом стало відомо, що група оповіщення ТЦК вимагала у цивільного $30 тисяч, а той поскаржився до СБУ.

