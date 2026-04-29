Укрaїнa
841
1 хв

Бізнес на мобілізації: у Білій Церкві СБУ затримала працівників ТЦК — соцмережі

За даними соцмереж, у Білій Церкві затримали працівників ТЦК, які наживалися на мобілізованих.

Дмитро Гулійчук
Затримання працівників ТЦК у Білій Церкві. Фото t.me/bilkaznaie

Затримання працівників ТЦК у Білій Церкві / Фото: t.me/bilkaznaie

У Білій Церкві на Київщині СБУ затримала працівників ТЦК, які вимагали гроші за вихід із будівлі військкомату.

Про це передають місцеві пабліки, публікуючи фото та відео затримання.

«За інформацією з надійних джерел, операцію провели співробітники СБУ. Йдеться про підозру в отриманні неправомірної вигоди», — зазначає паблік «Біла Церква Новини».

Затримання працівників ТЦК у Білій Церкві / Фото: t.me/bilkaznaie

Телеграм-канал «Труха» з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора додає, що затримано двох чинних та одного експрацівника ТЦК. Вони нібито вимагали хабарі за зняття з розшуку у мобілізованих.

Затримання працівників ТЦК у Білій Церкві / Фото: t.me/bilkaznaie

Затримання працівників ТЦК у Білій Церкві / Фото: t.me/bilkaznaie

Затримання працівників ТЦК у Білій Церкві / Фото: t.me/bilkaznaie

Затримання працівників ТЦК у Білій Церкві / Фото: t.me/bilkaznaie

Офіційного підтвердження від правоохоронних органів на момент публікації новини не було.

Нагадаємо, що 21 квітня в Одесі виникла стрілянина: СБУ затримала військових ТЦК.

Згодом стало відомо, що група оповіщення ТЦК вимагала у цивільного $30 тисяч, а той поскаржився до СБУ.

