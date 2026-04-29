- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 841
- Час на прочитання
- 1 хв
Бізнес на мобілізації: у Білій Церкві СБУ затримала працівників ТЦК — соцмережі
За даними соцмереж, у Білій Церкві затримали працівників ТЦК, які наживалися на мобілізованих.
У Білій Церкві на Київщині СБУ затримала працівників ТЦК, які вимагали гроші за вихід із будівлі військкомату.
Про це передають місцеві пабліки, публікуючи фото та відео затримання.
«За інформацією з надійних джерел, операцію провели співробітники СБУ. Йдеться про підозру в отриманні неправомірної вигоди», — зазначає паблік «Біла Церква Новини».
Телеграм-канал «Труха» з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора додає, що затримано двох чинних та одного експрацівника ТЦК. Вони нібито вимагали хабарі за зняття з розшуку у мобілізованих.
Офіційного підтвердження від правоохоронних органів на момент публікації новини не було.
Нагадаємо, що 21 квітня в Одесі виникла стрілянина: СБУ затримала військових ТЦК.
Згодом стало відомо, що група оповіщення ТЦК вимагала у цивільного $30 тисяч, а той поскаржився до СБУ.