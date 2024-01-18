Бізнес на жебрацтві: у Хмельницькому парочка продала поліції трьох людей

У Хмельницькому засудили матір 6 дітей, яка разом зі спільником продала трьох людей і змушувала їх жебракувати.

Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду.

За даними суду, жінка та її спільник у квітні 2022 року познайомилися із трьома людьми – двома жінками та чоловіком, які перебували в уразливому стані та складному матеріальному становищі. Вони запропонували людям роботу, зокрема – жебракування.

У травні 2022 року пара за 32 тис. грн на місяць продала трьох людей чоловікові, який працював на поліцію. Люди мали жебракувати у Львові, проте потерпілим підозрювані казали, що вони працюватимуть у селі або ж доглядатимуть за хворими.

На суді підозрюваний провину заперечив і заявив, що лише допоміг потерпілим знайти роботу. Підозрювана розповіла, що троє людей не мали постійного місця проживання та періодично жили й харчувалися у них. Спільники дійсно їх продали для займання жебрацтвом у Львові.

Потерпіла розповіла, що вона перебуває у скрутному становищі, спочатку вона доглядала дітей підозрюваної, згодом жебракувала і всі гроші віддавала парі. Від поліції вона дізналася про те, що її продали. Інші потерпілі розповіли схожу історію.

Матеріали суду

Люди додали, що після того, як їх продали, вони сіли до авто, де поліція їм повідомила про все. Тоді вони написали заяви.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 149 КК України та засудив його до 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Жінці суд присудив 3 роки іспитового терміну.

Нагадаємо, на Хмельниччині засудженому за ухиляння від мобілізації повторно вручили повістку.

Читайте також: