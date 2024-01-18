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Бізнес на жебрацтві: у Хмельницькому парочка продала поліції трьох людей

Бізнес на жебрацтві: у Хмельницькому парочка продала поліції трьох людей

У Хмельницькому пара продала людей / Фото: www.volyn.com.ua

Потерпілі розповіли, що вони жебракували, а гроші віддавали підозрюваним.

У Хмельницькому засудили матір 6 дітей, яка разом зі спільником продала трьох людей і змушувала їх жебракувати.

Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду.

За даними суду, жінка та її спільник у квітні 2022 року познайомилися із трьома людьми – двома жінками та чоловіком, які перебували в уразливому стані та складному матеріальному становищі. Вони запропонували людям роботу, зокрема – жебракування.

У травні 2022 року пара за 32 тис. грн на місяць продала трьох людей чоловікові, який працював на поліцію. Люди мали жебракувати у Львові, проте потерпілим підозрювані казали, що вони працюватимуть у селі або ж доглядатимуть за хворими.

На суді підозрюваний провину заперечив і заявив, що лише допоміг потерпілим знайти роботу. Підозрювана розповіла, що троє людей не мали постійного місця проживання та періодично жили й харчувалися у них. Спільники дійсно їх продали для займання жебрацтвом у Львові.

Потерпіла розповіла, що вона перебуває у скрутному становищі, спочатку вона доглядала дітей підозрюваної, згодом жебракувала і всі гроші віддавала парі. Від поліції вона дізналася про те, що її продали. Інші потерпілі розповіли схожу історію.

Матеріали суду / ©
Матеріали суду

Люди додали, що після того, як їх продали, вони сіли до авто, де поліція їм повідомила про все. Тоді вони написали заяви.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 149 КК України та засудив його до 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Жінці суд присудив 3 роки іспитового терміну.

Нагадаємо, на Хмельниччині засудженому за ухиляння від мобілізації повторно вручили повістку.

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