Бізнес на знищенні зелених насаджень: в Одесі на хабарництві викрили місцевого депутата

За дозвіл на спил зелених насаджень у місті зловмисник отримав 7000 доларів США.

В Одесі голова однієї з постійних комісій міської ради налагодив "схему" одержання хабарів за видалення зелених насаджень.

Про це передають Нацполіція і Офіс генпрокурора.

Також читайте На Вінниччині командиру роти повідомили про підозру у хабарництві

Громадяни, які виявили бажання спиляти дерево, мали дати хабар через підконтрольних депутату осіб. Вартість такої "послуги" коштувала від 2000 до 5000 доларів США за спил одного дерева. Гроші зараховувалися на заздалегідь відкритий криптовалютний рахунок.

Задокументовано щонайменше 2 факти одержання хабаря в розмірі 7 тис. доларів США. Місцевого депутата затримано під час одержання другого траншу.

Хабарника спіймали на гарячому / Фото: Національна поліція України

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади та накладення арешту на майно.

Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Волині працівника військкомату, який "відмазував" від мобілізації, затримали на хабарі.

Читайте також: