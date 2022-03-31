Бізнес оговтується від першого шоку: українські підприємці подають заявки на нову систему оподаткування

За останню добу через систему Дія було зареєстровано тисячу нових ФОПів.

В Україні потроху повертається в роботу бізнес, а українці реєструють нові ФОПи.

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Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Бізнес починає оговтуватися після першого шоку. Комплекс рішень у сфері податкової, регуляторної, митної та кредитної політики безумовно цьому посприяв. Одразу декілька найбільших заводів починають працювати. Понад 120 тисяч підприємців за пару днів подали заявку для переходу на нову систему оподаткування 2% з обороту. За останню добу через систему Дія було зареєстровано тисячу нових ФОПів", - розповів Шмигаль.

Він додав, що вже майже 1,5 тисячі виробничих підприємств подали заявки на релокацію. Декілька сотень вже переїхали або прямо зараз переїжджають з районів бойових дій для того, щоб продовжити роботу.

Нагадаємо, що лише за одну добу після відновлення послуги автоматичної реєстрації ФОП на порталі "Дія" українці зареєстрували понад 1 000 нових бізнесів. У топі за популярністю - ФОПи, що надають інформаційні послуги, ІТ-сфера, роздрібна та оптова торгівля.