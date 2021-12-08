Бізнес під дощем: в Одесі чоловіки на лавці намагалися зробити з дешевої ікри — дорогу

Бізнес під дощем: в Одесі чоловіки на лавці намагалися зробити з дешевої ікри — дорогу

За словами місцевої жительки, чоловіки, ймовірно, планували її продати.

В Одесі чоловіки на лавці у сквері під дощем пакували червону ікру. З дешевої вони намагалися зробити дорогу.

Про це очевидиця написала у соціальних мережах.

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За словами жінки, “підприємливих” місцевих мешканців вона побачила у Старосінному сквері. Там кілька чоловіків на лавці під дощем перекладали червону ікру з однієї тари до іншої.

“Накупили багато банок “червоної ікри” по 40 гривень. Потім, коли вже йшла в бік будинку, ці люди під дощем перекладали її до іншої ємності і клеїли наклейки про те, що це хороша ікра на вагу. Неподалік знаходиться відділення пошти. Думаю, відправлятимуть”, — розповіла місцева мешканка.

У коментарях до публікації користувачі наголосили, що з такими продавцями вже стикалися. І наголосили, що купуючи ікру з рук або через Мережу, потрібно ретельно її перевіряти.

Я на таких нарвався рік тому. Більше в інтернеті ікру не купую.

Перевірити можна, опустивши ікринку в окріп — желатинова розчиниться.

Відкриваєш банку, перевертаєш догори дном: якщо ікра не вивалюється — справжня.

Нагадаємо, що на кордоні з Молдовою упіймали українців, які обвішали себе банками з червоною ікрою.

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