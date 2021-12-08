Бізнес під дощем: в Одесі чоловіки на лавці намагалися зробити з дешевої ікри — дорогу

За словами місцевої жительки, чоловіки, ймовірно, планували її продати.
В Одесі чоловіки на лавці у сквері під дощем пакували червону ікру. З дешевої вони намагалися зробити дорогу.
Про це очевидиця написала у соціальних мережах.
За словами жінки, “підприємливих” місцевих мешканців вона побачила у Старосінному сквері. Там кілька чоловіків на лавці під дощем перекладали червону ікру з однієї тари до іншої.
“Накупили багато банок “червоної ікри” по 40 гривень. Потім, коли вже йшла в бік будинку, ці люди під дощем перекладали її до іншої ємності і клеїли наклейки про те, що це хороша ікра на вагу. Неподалік знаходиться відділення пошти. Думаю, відправлятимуть”, — розповіла місцева мешканка.
У коментарях до публікації користувачі наголосили, що з такими продавцями вже стикалися. І наголосили, що купуючи ікру з рук або через Мережу, потрібно ретельно її перевіряти.
- Я на таких нарвався рік тому. Більше в інтернеті ікру не купую.
- Перевірити можна, опустивши ікринку в окріп — желатинова розчиниться.
- Відкриваєш банку, перевертаєш догори дном: якщо ікра не вивалюється — справжня.
Нагадаємо, що на кордоні з Молдовою упіймали українців, які обвішали себе банками з червоною ікрою.
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