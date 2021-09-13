"Бізнес в Україні звик до відкатів: під час закупівлі ноутбуків для вчителів хотіли вкрасти 300 млн

"Бізнес в Україні звик до відкатів: під час закупівлі ноутбуків для вчителів хотіли вкрасти 300 млн

За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, субвенцію і тендери на час перевірки зупиняти не будуть.

Служба безпеки України і Міністерство цифрової трансформації заявили про виявлення корупційної схеми на 300 млн грн в рамках реалізації державно-урядової програми "Ноутбук кожному вчителю".

Про це представники Мінцифри, СБУ та МОН заявили на брифінгу в понеділок, 13 вересня, пише НВ.

Представники відомств заявили, що виявили інформацію про наміри реалізувати корупційну схему під час закупівлі ноутбуків для вчителів.

За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, відомство направило всі договори по всій країні на повторну експертизу. Міністр наголосив, що субвенцію і тендери на час перевірки зупиняти не будуть.

Також читайте На Прикарпатті вчителі оголосили страйк: після адмінреформи вони залишилися без зарплати

"Я хотів би звернутися до всіх голів профільних департаментів, до всіх інтеграторів, постачальників, до всіх виробників — нікому заносити гроші не потрібно", — зазначив Федоров.

Своєю чергою, в.о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк зазначив, що в межах запланованої корупційної схеми окремі особи хотіли організувати змову учасників IT-ринку: вендорів і інтеграторів (підприємств, які імпортують і займаються поставками такого роду комп’ютерної техніки), додавши, що організатори схеми заявляли, що нібито уповноважені на це Міністерством цифрової трансформації.

"Були встановлені конкретні особи, які провели переговори з учасниками IT-ринку, які можуть бути задіяні в зазначеній програмі", — зазначив Вітюк.

Так, в рамках схеми пропонувалося встановити маржу — різницю між фактичною ціною ноутбука і тієї, по якій буде виграно тендер. Ціни пропонували завищити більш ніж на 30%. Загальний обсяг субвенції за цією програмою — близько 1 млрд грн.

Також читайте Зеленський пообіцяв аудит квартирних черг та доступні кредити на житло для вчителів і медиків

Попередньо організатори схеми хотіли "поділити між собою" усі регіони України — хто повинен був виграти тендер в якому регіоні.

"На жаль, бізнес в Україні звик до відкатів. І тому підприємці, у всякому разі деякі з них, погодилися на зазначену схему", — додав Вітюк.

Представник СБУ наголосив, що поки тендери за програмою закупівель ноутбуків були проведені за все в двох областях — Дніпропетровській та Волинській і перший тендер зараз перебуває на ревізії Мінцифри.

Нагадаємо:

Уже цього року українські вчителі в усіх областях та в столиці України повинні отримати нові ноутбуки, на придбання яких у бюджеті-2021 передбачено 980 млн гривень.

Новини України: чи вплине перспектива дистанційної роботи на рішення вчителів вакцинуватись

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання