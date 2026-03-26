Колишній начальник одного з районних ТЦК на Київщині незаконно відібрав у підприємців 8 вантажівок загальною вартістю понад 4 мільйони гривень. Посадовець прикривався потребами ЗСУ, проте транспорт до військових так і не доїхав.

Про це пише ДБР.

За даними слідства, екскерівник ТЦК діяв із грубим порушенням законодавства. Мішенню посадовця стали два підприємства у Київській області, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях.

У ДБР повідомляють деталі розслідування: «Посадовець без законних підстав забрав 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. Транспорт вилучали без належних документів під приводом потреб Збройних Сил України».

Щоб приховати сліди злочину, ексначальник ТЦК наказав оформити документацію вже після фактичного вилучення вантажівок.

«Згодом за його вказівкою оформили акти приймання-передачі заднім числом — нібито для передачі автомобілів до військових частин. Насправді ж цей транспорт до підрозділів не потрапив», — констатують слідчі.

Сума збитків оцінюється у понад 4 мільйони гривень. Наразі правоохоронцям вдалося частково відшкодувати завдану шкоду: три автомобілі, загальна вартість яких становить близько 1 мільйона гривень, нарешті офіційно передали для реальних потреб Збройних Сил України.

Дії колишнього керівника районного ТЦК кваліфіковано за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Якщо вину посадовця буде доведено в суді, йому загрожує суворе покарання — до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДБР також викрило заступника начальника Львівського обласного ТЦК, який не задекларував майно на мільйони гривень.

За даними слідства, у 2023–2024 роках посадовець не вніс до декларації земельну ділянку та житловий будинок у Львівському районі, оформлені на родичів, хоча придбані за його кошти. Також у документах були відсутні автомобілі Mercedes і Nissan, записані на близьких осіб, але фактично використовувані сім’єю посадовця.

Загальна вартість незадекларованого майна становить майже 8 млн грн. Перевірка НАЗК встановила невідповідність між офіційними доходами та придбаними активами. Наразі справу передано до суду, посадовцю інкримінують декларування недостовірної інформації.