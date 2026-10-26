«Бізнес заробляє на заброньованих»: нардеп закликав посилити перевірки підприємств

Нардеп пропонує посилені перевірки підприємств / © ТСН.ua

Реклама

Народний депутат Олександр Федієнко висловився за посилення контролю над підприємствами, які користуються правом на бронювання співробітників від мобілізації.

Про це Федієнко заявив в етері «Київ24».

Реклама

Нардеп закликав ретельніше перевіряти підприємства, які можуть видавати бронювання

Він переконаний, що у разі виявлення зловживань профільні інституції зобов’язані здійснювати ретельні перевірки та звіряти кількість заброньованих фахівців із реальними обсягами виготовленої продукції та державними контрактами.

Реклама

Федієнко прямо погодився з тезою, що окремі компанії перетворили бронювання на джерело прибутку.

«У нас є сигнали, що окремі підприємства роблять бізнес на заброньованих».

Для боротьби з цим явищем парламентар вважає за необхідне залучати обласні військові адміністрації та Міністерство оборони, а не створювати нові дорадчі структури.

Зокрема, вихід із ситуації зі зловживанням бронюваннями нардеп бачить у чіткому прив’язуванні кількості заброньованих робітників до конкретних обсягів виробництва та виконання держзамовлень.

Реклама

«Наприклад, якщо ви випускаєте умовно два снаряди, у вас має бути одна кількість працівників, а якщо 1000 снарядів за контрактами — то зовсім інша кількість заброньованих працівників. Це все одно встановлюються критерії. Для цього жоден дорадчий орган, координаційний центр взагалі не потрібен», — пояснює Федієнко.

Також парламентар виступив категорично проти ідеї формування Координаційної ради із залученням силовиків, НАЗК та Служби зовнішньої розвідки. Він наголосив, що поява такого органу лише розмиває відповідальність уряду, адже нардепи призначали саме виконавчу владу і мають запитувати з профільних посадовців, а не з допоміжних центрів.

Насамкінець нардеп додав, що виконавча влада замість реального розв’язання завдань з поповнення Збройних сил України повертається до старого механізму, який раніше вже скасовували в Міністерстві економіки під керівництвом Юлії Свириденко.

За його словами, бездумне вимивання кадрів з сектору економіки загрожує забезпеченню Сил оборони та функціонуванню критичної інфраструктури.

Реклама

«А хто потім буде забезпечувати наші Збройні сили України грошовим забезпеченням, дронами, ракетами? Хто буде ремонтувати енергетику?».

Бронювання від мобілізації: останні новини

Через стрімке зростання кількості заброньованих та випадків зловживань уряд готує нові критерії критичності бізнесу, розглядає можливість зниження квот зі 100% до 85%, зокрема для ОПК та енергетики, та створення спеціального Координаційного центру для додаткового контролю.

Водночас виробники зброї та комунальники застерігають, що такі обмеження й втрата фахівців дефіцитних спеціальностей можуть критично зашкодити виробництву озброєння та аварійному відновленню інфраструктури.

Паралельно лунають заклики до суттєвого скорочення пільгових категорій: зокрема, нардепка Мар’яна Безугла пропонує скасувати бронювання для медиків, науковців НАН, освітян, а також більшості чиновників, поліцейських та прокурорів.

Окрім цього, Кабмін опрацьовує обмеження відстрочок за доглядом за родичами з інвалідністю II–III ступенів споріднення та з опікунства. На тлі цих ініціатив Міноборони проводить черговий етап автоматичного продовження понад 90% чинних відстрочок через державні реєстри.

Новини партнерів