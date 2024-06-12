Бізнес зможе забронювати до 100% своїх працівників: нардеп назвав важливі умови

Для економічного бронювання потрібно, щоб підприємства були визначені критично важливими.

Підприємства, які будуть визначені як критично важливі, зможуть забронювати навіть до 100 відсотків своїх працівників.

Про це повідомив народний депутат України із фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, розповідаючи в ефірі телеканалу "Київ24" про новий законопроєкт щодо економічного бронювання.

За його словами, підприємства можуть бути визначені критично важливими як за економічними критеріями, так і у зв’язку з надаванням послуг Силам оборони чи ЗСУ - у такому разі вони отримають право забронювати від 50 до 100 відсотків своїх військовозобов’язаних.

"Для цього потрібно пройти відповідну процедуру і отримати відповідні документи", - сказав він.

Нагадаємо, в Комітеті з нацбезпеки вважають, що економічне бронювання, попри неоднозначне ставлення у суспільстві та владі, все ж буде працювати.

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