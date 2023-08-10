Бізнеси численних російських олігархів все ще не конфісковані в Україні: про кого йдеться

Ці олігархи підтримують війну Росії проти України.

На другому році війни в Україні досі не конфісковані підприємства, які прямо чи опосередковано належать 25 російським олігархам. Примітно, що вони обслуговують роботу кремлівського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch із посиланням на власний реєстр активів російських олігархів в Україні та базу "Хто працював на війну" російського опозиційного видання "Проєкт".

Михайло Фрідман

Одним із найбільших власників бізнесу в Україні є російський олігарх Михайло Фрідман. Попри втрату "Альфа-банку" в Україні після нещодавньої націоналізації структури, наразі він прямо чи опосередковано володіє частками:

мобільного оператора "Київстар";

підприємств із виробництва води "Моршинська" й “Миргородська”;

компанії "Альфа Страхування" тощо.

За даними журналістських розслідувань, компанії російської групи "Альфа", якою володіє Фрідман, фінансували російські військові заводи і надавали послуги страхування для Росгвардії, яка залучена до окупації українських територій.

Олексій Мордашов

Інший російський олігарх, Олексій Мордашов, в Україні продовжує володіти:

туристичним агентством Tui;

компанією "Северсталь дистрибуція".

Відомо, що російська корпорація "Северсталь" Мордашова постачала російським заводам ВПК понад десять марок сталі.

Іван Саввіді

Російсько-грецький бізнесмен і власник морського порту Салоніки у Греції Іван Саввіді володіє в Україні:

компанією з виробництва продукції із пластмаси "Пентопак";

компанією з торгівлі "Атлантіс-Пак Україна", яка раніше була заарештована та передана до Агентства з розшуку й менеджменту активів.

Федерація "Греки Росії", яку фінансує Саввіді, передала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам і ватажкові фейкової "ДНР" Денису Пушиліну.

Серед інших відомих прізвищ російських бізнесменів, які підсилюють агресора, проте досі мають неконфіскований бізнес в Україні, є Вагіт Алекперов, Алішер Усманов, Юрій Ковальчук та інші.

Розслідувачі підсумовують: великим російським бізнесменам, що співпрацюють із Кремлем, в Україні належать щонайменше 88 компаній, які працюють у таких сферах як: енергетика, логістика, промисловість, готельний бізнес тощо.

Зауважимо, що група найбільших російських олігархів отримує мільярди доларів дивідендів навіть в умовах санкцій через війну Росії проти України. Проте річ у тім, що витрачати їх нікуди.

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