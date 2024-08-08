Бізнесмен Гарік Корогодський розкрив свої статки та де зберігає зароблені мільйони

Український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський розповів про свої статки та зізнався, де зберігає зароблені мільйони.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" знаменитість розповів, що нічого не приховує. Про статки бізнесмена можна дізнатися, переглянувши його декларацію, яка є у відкритому доступі. Корогодський розповів, що в нього є дві автівки Toyota та квартира, яка дісталася від батьків.

"Не в родини, а в мене є дві машини, на яких я їжджу. Це два джипи Toyota. Будинку в мене немає, є квартира батьківська. Все! Більше немає житла ні в кого в моєї родини", - розсекретив шоумен.

Гарік Корогодський / Фото: instagram.com/garikkorogodski

Гарік Корогодський також розповів, що всі зароблені мільйони зберігає на рахунках. Готівки бізнесмен має з собою небагато. Зазвичай, це 100-200 доларів або ж близько п'яти тисяч гривень.

"Зберігаю кошти на рахунках. У мене немає готівки. От зараз я приїхав і в мене, я думаю, тисяча гривень і, може, 100-200 доларів. Більше в мене не буває", - зізнався знаменитість.

Нагадаємо, раніше інтерв'юер Дмитро Гордон розповідав, як заробив свої статки у 90-х роках. Також він зізнався, де тоді ховав кошти.

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