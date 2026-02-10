Бізнесмен Ігор Мазепа потрапив у ДТП: що відомо (фото)

Ігорь Мазепа / © Ігор Мазепа

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 9 лютого бізнесмен, засновник Concorde Capital Ігор Мазепа потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на Житомирській трасі. Поліція підтвердила факт аварії.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, аварія сталася 9 лютого, коли він повертався до Києва. Втім, не назвав деталей пригоди.

Реклама

Він наголосив, що «не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин». Це, кадже Мазепа, підтвердила медична експертиза на місці.

«Співпрацюю зі слідством. Всі деталі надам трохи згодом», — написав він.

Що кажуть у поліції

У поліції підтвердили факт аварії ввечері 9 лютого. Втім, прізвище її учасників не назвали.

За даними правоохоронці, ДТП сталася близько 21:00 на автодорозі Київ–Чоп у межах села Кам’яний Майдан Звягельського району Житомирської області. За попередніми даними, 49-річний киянин, який керував Mercedes-Benz, рухався у напрямку міста Житомира.

Реклама

«На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного жителя громади, який перетинав проїзну частину. На жаль, унаслідок ДТП пішохід помер дорогою до лікарні», — наголосили у поліції.

Правоохоронці повідомили, що, за результатами попереднього освідування, водій автомобіля був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на Житомирщині / © Національна поліція Житомирської області

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на Житомирщині / © Національна поліція Житомирської області

ТСН.ua звернувся до поліції щодо коментаря про деталі аварії. Зокрема, чи дійсно пішохід перебігав дорогу в невстановленому місці, про що пишуть окремі активісти. Втім, у поліції Житомирщини утримались від відповіді.

Реклама

Хто такий Мазепа

Ігор Мазепа — бізнесмен, інвестор, засновник і співвласник інвестиційної групи Concorde Capital, яку було засновано середині 2000-х років. У різні роки він входив до складу наглядових органів державних і приватних банків країни.

У січні 2024-го Мазепу було затримано на українсько-польському кордоні. Його звинувачували в організації «схем», які завдали державі збитків на 7 мільйонів гривень. Справа стосувалося забудови територій поблизу Київської гідроелектростанції. Йому було обрано запобіжний захід з можливість внесення застави. 23 січня 2024-го Мазепа вийшов із СІЗО.

Справа викликала значний резонанс у бізнес-середовищі, де її назвали тиском на підприємців, після чого Мазепа став одним із ініціаторів руху на захист прав бізнесу «Маніфест 42»