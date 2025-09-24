Бізнесмен обурився перекриттям Хрещатика у Хвилину мовчання: що було далі

Артур Пономарьов / © фото з соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

Київський бізнесмен Артур Пономарьов висловив своє обурення в соцмережах через перекриття вулиці Хрещатик під час хвилини мовчання, назвавши це «показухою».

Про це пише стало відомо з опублікованого відео.

«Мало того, що Хрещатик перетворили в такий меморіальний комплекс, більше схожий на кладовище, так і ще й хочуть, щоб люди щодня о 9 ранку зупинялися, займалися цією показухою, як це заведено на заході України. Ну, тепер і в Києві хочуть зробити те саме», — казав Пономарьов.

Дата публікації 21:03, 24.09.25

Після хвилі критики, яку він отримав за свої слова, Пономарьов опублікував відео, де вибачився та запевнив, що підтримує Україну і поважає пам’ять загиблих. Бізнесмен також розповів, що йому почали надходити погрози. За його словами, до нього приїжджали співробітники Служби безпеки України, які провели з ним «профілактичну бесіду», а також йому телефонували військові, яким він пояснив свою позицію.

«Я зараз проводжу роботу над помилками — ясна річ, що так швидко це все не стається в процесі — і чекаємо відповіді від Служби безпеки щодо кваліфікації моїх дій», — додав Пономарьов.

Нагадаємо, у Києві щодня о 09:00, під час загальнонаціональної хвилини мовчання, перекриватимуть вулицю Хрещатик. Вулицю почнуть перекривати до кінця поточного тижня. Відповідне розпорядження вже готується. Вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділів, які відповідають за комунікації в громаді.

