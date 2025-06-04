Бізнесмен розкрадав гроші, передбачені на виробництво дронів: що йому світить

Підозрюваний / © Поліція Києва

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Українська компанія замовила у комерційної структури 500 безпілотників загальною вартістю 28 млн грн для державної установи. Проте гроші були отримані, а дрони — так і не поставлені.

Про це повідомила поліція Києва.

Керівнику підприємства оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Частину коштів він переказав на іноземні рахунки, частину — вивів через фіктивні фірми. Санкції статті передбачають до 12 років ув’язнення.

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Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють інших причетних до злочину осіб. Процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура Києва.

Нагадаємо, Нацполіція України викрила масштабну схему розкрадання та відмивання коштів, пов’язану з однією з найбільших нафтопереробних компаній країни.