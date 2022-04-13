Бізнесмен Сеяр Куршутов розповів, що адвокат Дідковський незаконно втік від мобілізації за кордон

Бізнесмен Сеяр Куршутов розповів, що адвокат Дідковський незаконно втік від мобілізації за кордон

Адвоката нібио бачили у Відні.

Українського адвоката, керівника юридичної фірми "Астерс" Олексія Дідковського підозрюють у незаконному перетині кордону під час дії воєнного стану.

Про це розповів відомий бізнесмен Сеяр Куршутов на своїй сторінці у Facebook.

Ймовірно, Дідковський міг це зробити, щоби не потрапити під мобілізацію. За словами бізнесмена Куршутова, керівника "Астера" нібито бачили в австрійському Відні під час прогулянки.

"Мої джерела в прикордонній службі, кажуть, що згідно з даними прикордонної бази, даний дезертир пепребуває в Україні. Перевірив через свої угорські контакти: 28 лютого о 20:35 перетнув кордон через пункт пропуску "Лужанка" і в'їхав до Євросоюзу, через 7 хвилин, у 20:42 номер телефону Дідковського включився до роумінгу в Угорщині (правоохоронці легко це перевірять, він багато років користується цим номером)", - пише Куршутов.

Саме тому бізнесмен звернувся до Держбюро розслідувань з проханням застосувати до адвоката, який нібито втік, Куршутов таколж просить Держприкордонслужбу пояснити, як адвокат зміг перетнути кордон.

За словами Сеяра Куршутова, зіткнувся із роботою цієї юридичної фірми кілька років тому. Його джерела розповідають, що юристи цієї компанії "вигадували байки і чинили тиск на суд через заступника голови адміністрації президента часів Порошенка Олексія Філатова".