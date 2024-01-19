Бізнесмена Ігоря Мазепу затримали на кордоні, у чому його підозрюють: всі подробиці

Власника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали о 15:00 під час проходження українсько-польського кордону, а у компанії відбуваються обшуки. Суд у справі Ігоря Мазепи відбудеться сьогодні, 19 січня.

ТСН.ua зібрав все, що відомо наразі про справу.

Мазепа не зміг виїхати за кордон і був затриманий на КПП "Медика – Шегині"

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) 18 січня затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР він є організатором схеми протиправного заволодіння землями.

"18 січня працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції під час спроби виїзду за кордон затримали бізнесмена – організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Затримання відбувалось на підставі статті 208 КПК України", — йдеться у повідомленні ДБР.

У ДБР також зазначили, що в різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації, зокрема брат організатора схеми.

У відомстві нагадали, що 29 листопада 2023 року співробітники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС.

"До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів. Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори схеми через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України", — йдеться у повідомленні.

Інші учасники підшукували через соцмережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Надалі виконавці від імені "підставних осіб" підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони "перепродавали" землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували оборудку. За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС.

У ДБР додали, що учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кому вже оголошено підозру у справі

Речниця ДБР Тетяна Сап'ян в етері телемарафону "Єдині новини" заявила, що всім фігурантам оборудки, яких було затримано 18 січня повідомлено про підозри.

"Тим, кого затримали вчора оголошено підозри. Одному фігуранту — підозру в організації злочинного угруповання, іншим — участь в злочинній організації", — сказала вона.

Що кажуть у компанії

У компанії Concorde Capital, директором якої є Мазепа, заявили, що його затримання пов’язане з "публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на українських бізнесменів".

Там нагадали, що після затримання Мазепи 18 січня, в офісі Concorde Capital відбулись обшуки й зазначили, що готують звернення до уряду щодо "тиску на компанію" з боку правоохоронців.

"Під час серії обшуків правоохоронці діяли незаконно та агресивно, допустивши різноманітні процесуальні порушення, як-от обмеження доступу адвокатів, безладне вилучення документів та особистих коштів працівників компанії, обшук офісу компанії без ухвали суду та силовий вилом дверей. Наразі Concorde Capital готується звернутися до уряду щодо тиску на компанію та можливого руйнування інвестиційного клімату в Україні з боку правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.

Бізнесмену Ігорю Мазепі просять призначити заставу у 700 мільйонів гривень, а його брату — 500 мільйонів.

Сам бізнесмен заявив, що не знає, чому прийшли до нього через виділення землі нібито з порушенням законодавства.

На своїй сторінці в соцмережах Ігорь Мазепа написав про підозри, які йому винесли.

"По суті справи. Перше, із "російського сліду" в цій справі — хіба що деякі російські слова, які я почув при затриманні. Але то на їх совісті. Друге, підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене — не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав", — повідомив він.

Про Concorde Capital

Заснована Ігорем Мазепою компанія Concorde Capital вже 18 років є лідером інвестиційного ринку України й за цей час залучила понад 4 мільярди доларів США інвестицій від понад 1000 клієнтів.

Реакція на затримання Мазепи

Всеволод Кожемяко, засновник групи Агротрейд, учасник бойових дій та радник командувача Нацгвардії написав:

"Очевидно, що затримання Ігоря Мазепи по старій земельній справі має або корупційне, або політичне підґрунтя. Перевожу на сучасну мову: щось не те сказав (міг), когось не того підтримав (маловірогідно), або просто відмовився платити на вимогу правоохоронного рекету (скоріше за все). В будь-якому випадку, нічого спільного з правосуддям або справедливістю".

Спілка українських підприємців (СУП):

1. Затримано бізнесмена Ігоря Мазепу з боку ДБР, натомість жодної інформації в ЗМІ про затримання по цій справі чиновника або працівника правоохоронних органів, тоді як ДБР розслідує кримінальні правопорушення з особливими суб'єктами.

2. Виникає безліч запитань у бізнес спільноти, чому Ігор Мазепа, який веде відкритий спосіб життя, постійно зперебуває на виду, — просто затримують, замість виклику в правоохоронні органи для здійснення всіх необхідних процесуальних дій?

3. ЗМІ пишуть про події 10-річної давності, натомість по інформації Concorde Capital обшуки в компанії пройшли з масовими порушеннями та вилученням документів по господарській діяльності за останній період та щодо питань, які не стосуються кримінального провадження!

Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської Бізнес-Школи

"Ігор Мазепа не білий і пухнастий, так само як і будь-який український підприємець з досвідом 20-30 років. Але якщо ви вважаєте, що це достатні підстави для обшуків та арешту без ухвали суду та інших порушень прав людини, то у мене для вас погана новина – ви можете бути наступним", - написав він у колонці для Ліга.нет.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк

"Ігор точно не герой мого романа. Якщо я не помиляюсь, то ніколи, напевно, і в житті не спілкувався особисто з ним. Його біографія мене мало цікавить. Він - бізнесмен, власник однієї з найбільших інвестиційних компаній Concorde Capital, і платник податків. За які в тому числі сплачується і моя зарплата, як чиновника. Він, як і багато інших бізнесменів, був серед тих, у кого вистачило сміливості відкрито і публічно говорити про свавілля силовиків", - написав він.

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