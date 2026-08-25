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Бізнесмену Вадиму Столару вручили підозру: яке покарання йому загрожує — ЗМІ
Столару заочно повідомили про підозру, йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Бізнесмену Вадиму Столару минулого тижня заочно повідомили про підозру. Найсуворіша санкція серед статей, які йому інкримінують, передбачає до 15 років позбавлення волі.
Про це «Суспільному» повідомили джерела у правоохоронних органах.
За їхніми даними, серед інкримінованих Столару правопорушень: втручання в роботу інформаційних систем, вчинене в умовах воєнного стану.
Саме ця стаття передбачає найсуворіше покарання — до 15 років ув’язнення.
Інші деталі заочної підозри та обставини кримінального провадження наразі уточнюються.
Як ми писали, у справі «Форест Гамп» ВАКС обрав ексзаступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави 20 млн грн. САП просила заставу у 150 млн грн, а захист наполягав, що запобіжний захід узагалі не потрібен. У суді Мудра заперечила, що отримувала від екснардепа Максима Микитася $4 млн. Її підозрюють у справі про схему на 150 млн грн, пов’язану зі спробою внесення застави за Германа Галущенка.
У справі «Форест Гамп» керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував підозру, яку НАБУ висунуло його колишній заступниці Ірині Мудрій. Він заявив, що наразі ситуація перебуває в руках суду, тож варто дочекатися його рішення. «Все, як-то кажуть, в руках суду. Моя колишня заступниця постала перед судом… Давайте дочекаємося, що він скаже», — сказав Буданов. Мудра фігурує у розслідуванні НАБУ щодо схеми на 150 млн грн. Їй закидають участь у спробі внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка через підконтрольні компанії та банк.