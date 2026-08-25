Бізнесмену Вадиму Столару вручили підозру: яке покарання йому загрожує — ЗМІ

Вадим Столар

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Бізнесмену Вадиму Столару минулого тижня заочно повідомили про підозру. Найсуворіша санкція серед статей, які йому інкримінують, передбачає до 15 років позбавлення волі.

Про це «Суспільному» повідомили джерела у правоохоронних органах.

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За їхніми даними, серед інкримінованих Столару правопорушень: втручання в роботу інформаційних систем, вчинене в умовах воєнного стану.

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Саме ця стаття передбачає найсуворіше покарання — до 15 років ув’язнення.

Інші деталі заочної підозри та обставини кримінального провадження наразі уточнюються.

Як ми писали, у справі «Форест Гамп» ВАКС обрав ексзаступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави 20 млн грн. САП просила заставу у 150 млн грн, а захист наполягав, що запобіжний захід узагалі не потрібен. У суді Мудра заперечила, що отримувала від екснардепа Максима Микитася $4 млн. Її підозрюють у справі про схему на 150 млн грн, пов’язану зі спробою внесення застави за Германа Галущенка.

У справі «Форест Гамп» керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував підозру, яку НАБУ висунуло його колишній заступниці Ірині Мудрій. Він заявив, що наразі ситуація перебуває в руках суду, тож варто дочекатися його рішення. «Все, як-то кажуть, в руках суду. Моя колишня заступниця постала перед судом… Давайте дочекаємося, що він скаже», — сказав Буданов. Мудра фігурує у розслідуванні НАБУ щодо схеми на 150 млн грн. Їй закидають участь у спробі внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка через підконтрольні компанії та банк.

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