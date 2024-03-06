“Бла-бла”: Безугла обурилась роботою над законопроєктом про мобілізацію і знову залишила засідання комітету

Народна депутатка Марʼяна Безугла знову різко висловилася про роботу Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки та розгляд законопроєкту про мобілізацію. До того ж вона залишила засідання, поки “не почнеться конкретика”.

Відповідний допис Безугла розмістила на своїй сторінці у Facebook.

Спочатку вона написала: “Тільки от що: жодної правки не голосували. Досі обговорення “концептуальне”. Бла-бла”.

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В наступному дописі йшлося про наступне: “Але це ще не все, крім того, що в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки все ще не проголосували жодної (!!!) правки із 4195 поданих до законопроєкту про проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, голова Комітету Завітневич не допустив робочу групу до опрацювання тексту”.

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“Жодної правки. Без участі експертів. Чотири дні розгляду — просто обговорення “концепції’ народними депутатами. Вкотре. Покинула засідання, поки не почнеться конкретика”, — додала Безугла.

Нагадаємо, 27 лютого Безугла рознесла законопроєкт про мобілізацію і залишила засідання комітету Ради.

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