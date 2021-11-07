BlaBlaCar потрапив у скандал, опублікувавши рекламу з картою України без Криму

BlaBlaCar потрапив у скандал, опублікувавши рекламу з картою України без Криму

У компанії запевняють, що це — помилка, і з'ясовують, звідки могла взятися скандальна реклама.

Найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar потрапила у скандал. Компанія опублікувала рекламу з картою України без Криму.

Про це повідомив Олександр Остапа на своїй сторінці в Facebook.

"А це ОК таку рекламу у гуглі отримувати? BlaBlaCar, а чий Крим? Цікаво, що ще ніхто про це не говорив", — зазначив Остапа.

Реакція BlaBlaCar

Інцидент прокоментувала Юлія Крупенко, керівниця відділу комунікацій країни BlaBlaCar в Україні.

"Це помилка, ми оперативно з'ясовуємо, звідки взагалі ця реклама могла з‘явитись. Звісно, український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії. Повернуся з відповіддю, як тільки матиму інформацію", — написала Крупенко у коментарях під постом.

Раніше повідомлялося, що BlaBlaCar в Україні стане платним для пасажирів. Їм доведеться платити комісію під час бронювання поїздки на платформі.

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