Благала про допомогу з балкона: на Донеччині рятували бабусю від знавіснілого внука з сокирою

Благала про допомогу з балкона: на Донеччині рятували бабусю від знавіснілого внука з сокирою

Для порятунку старенької довелося залучати поліцейських спецпризначенців.

У понеділок, 27 вересня, у місті Сєвєродонецьку поліцейські врятували бабусю від онука, який погрожував їй сокирою.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці речниця Нацполіції Луганської області Тетяна Погукай.

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Про інцидент у квартирі одного з багатоквартирних будинків на вулиці Гоголя повідомив місцевий мешканець. Прибувши на місце події, поліцейські побачили на балконі багатоповерхівки літню жінку, яка просила про допомогу.

Бабуся розповіла поліцейським, що у квартирі знаходиться у неадекватному стані її онук, який погрожує їй убивством. До порятунку та визволення старенької залучили спецпризначенців, які через балкон проникли до квартири та знешкодили 26-річного чоловіка. Його тимчасово направлено до медичного закладу на обстеження.

Жінці надано медичну допомогу на місці.

Прокуратурою вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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