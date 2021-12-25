Благав врятувати братика: на Харківщині 16-річний хлопець та його сусід вивели із палаючого будинку бабусю та 3 дітей

Благав врятувати братика: на Харківщині 16-річний хлопець та його сусід вивели із палаючого будинку бабусю та 3 дітей

Рятувальники 6 годин гасили пожежу в будинку.

У селі Друга Старовірівка Харківської області в ніч проти 25 грудня в приватному житловому будинку спалахнула пожежа. Першим прокинувся 16-річний хлопець, який кинувся рятувати рідних.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

Пожежа в будинку сталась о 4:13 сусід родини помітив це і одразу кинувся на допомогу. Він побачив, як 16-річний хлопець виводить із палаючого будинку бабусю, 13-річну сестру та 9-річного хлопчика, який ночував у їхньому будинку. Підліток був переляканий та просив про допомогу, оскільки він не зміг знайти свого 8-річного братика. Тоді сусід Василь кинувся до будинку та з третьої спроби таки знайшов дитину. Хлопчик лежав непритомним під ліжком.

Управління ДСНС у Харківській області

Всіх врятованих негайно госпіталізували до медичного закладу з підозрою на отруєння чадним газом. Рятувальникам вдалось загасити пожежу о 10:00. Причини виникнення займання встановлюються.

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