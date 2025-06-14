Герань: ознаки, що квітку потрібно пересадити / © Pexels

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Герань — дуже популярна рослина серед квітникарів, адже вона додає оселі затишку, довго квітне і має приємний аромат. Час від часу її, як і будь-яку іншу рослину, потрібно пересаджувати.

Коли пересаджувати герань

Ця рослина не дуже любить зміни, тому позапланове пересаджування варто проводити лише в тому разі, якщо ви побачили одну з трьох ознак:

листя герані скручується і жовтіє;

ґрунт постійно вологий (коренева система почала загнивати) або з дренажних отворів з'явилося коріння (мало місця в горщику);

герань зупинилася в розвитку.

Перед пересаджуванням необхідно підібрати горщик і ґрунт. Герані подобаються пухкі, не особливо поживні ґрунти. За бажання можете придбати вже готовий — для фіалки чи герані.

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Підготовка ґрунту для герані власноруч

Якщо ви хочете зібрати землю для суміші самостійно, знадобляться такі компоненти:

земля з городу;

річковий пісок;

перегній або верховий торф.

Всі компоненти потрібно взяти в рівних частинах. Добре покласти до горщика сфагнум, тому що він чудово знезаражує ґрунт. Перед пересаджуванням землю стерилізують у духовці або поливають марганцівкою.

Горщик варто обирати не надто великий, тому що герань любить, коли ємності трохи затісні. Якщо вам потрібно просто замінити ґрунт, то горщик можна залишити старий. Але перед пересаджуванням його потрібно помити і насухо протерти.

Пересаджування герані: правила

Дуже важливо дотримуватися певних правил під час пересаджування герані:

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рясно полийте квітку за дві години до процедури;

приготуйте все необхідне (ґрунт, горщик, інструменти);

покладіть на дно горщика дренаж і сфагнум, якщо він є, а потім невелику кількість ґрунтосуміші;

акуратно вийміть герань із горщика, щоб земляний ком залишився цілим (не обтрушуйте рослину, якщо коріння не гниє, в іншому разі видаліть пошкоджені частини);

встановіть рослину до ємності, акуратно додайте ґрунт (горщик варто злегка струшувати, щоб земля заповнила всі порожнечі).

Після пересаджування поставте герань так, щоб на неї не падало пряме сонячне проміння. Залишіть там на тиждень. Одразу після придбання рослину також не варто тривожити й пересаджувати. Дайте їй 2-3 тижні для адаптації.

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