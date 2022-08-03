"Благаю, допоможіть": жителька Маріуполя зробила щемливе фото з плакатом після вивезення до РФ

Російські окупанти примусово вивезли на територію РФ жительку Маріуполя Жанну Милащенко та відібрали в неї документи. Російські прикордонники не випускають жінку до України, тож вона зробила фото з плакатом-проханням про допомогу.

На територію Росії жителька Маріуполя потрапила разом з донькою, оскільки вони не мали змоги одразу їхати доУкраїни.

Про це донька Оксана Милащенко розповіла виданню 0629.

Фото з плакатом мама Оксани зробила 17 липня. Донька повідомила, що досі повернути пані Жанну до України їй не вдалось.

"Я ж намагалася вивезти маму транзитом через РФ, потім через ЄС до України", – пояснила Оксана.

Проте жінок затримали на кордоні з Росією і примусово відправили до табору в Таганрозі. Всі документи в мами забрали. Донька ж документи не віддала, тому змогла залишити територію РФ.

"Коли зрозуміла, що з РФ мати не випустять, сама відвезла її до близьких у Крим і повернулася до Києва. З мамою зараз все добре, крім того, що вона не з нами", – розповіла Оксана.

Жінка просить допомогти повернути маму до України.

Фото: 0629.com.ua

Нагадаємо, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вивезені до Росії українці проходять процедуру "фільтрації" і утримуються в нелюдських умовах.

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