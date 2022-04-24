"Благодатний вогонь зійшов на гвинтокрил антихристів": ЗСУ збили ворожий вертоліт

В окупантів стало на один вертоліт менше на Великдень.

Збройні сили України продовжують активно ліквідовувати техніку окупантів. Зранку на Великдень вони поцілили ворожий гелікоптер.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

38 зенітно-ракетний полк ЗСУ "відмінусував" один російський гвинтокрил.

"Благодатний вогонь зійшов на гвинтокрил антихристів", - написав Братчук.

Нагадаємо, що угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом з іншими зенітними підрозділами Сил оборони за попередню добу знищено 17 повітряних цілей: 9 БПЛА, 3 літаки та 5 крилатих ракет.

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