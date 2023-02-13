Благодійні ініціативи та підтримка українців, які наближають нас до перемоги

Благодійний Фонд «З кавою до перемоги» один із перших взяв активну участь у підтримці громадських ініціатив, а саме проєкта української влади «Пункти незламності» в Києві, який запустили після масованих обстрілів.

Майже всі вони створені на платформі загальноосвітніх навчальних закладів. Кожен такий пункт може приймати від 40 до 500 людей під час масштабних відключень світла. Усі охочі в даних пунктах можуть зарядити свої мобільні пристрої та зігрітися горнятком запашної гарячої кави.

Після повномасштабного вторгнення в 2022 році було створено благодійний Фонд «З кавою до перемоги», головним засновником якого є кавова компанія Gemini Espresso на чолі з президентом компанії Олексієм Тарнопольським, яка з 1996 року зарекомендувала себе на ринку України, як головний виробник зернової кави, чаю та є офіційним дистриб’ютором кавового обладнання світових брендів. Працює для роздрібних споживачів та бізнес-клієнтів: постачає натуральні чаї, дріп-каву, каву мелену та в зернах для будь-якого способу заварювання.

Місією Фонду є надання допомоги військовим, які боронять нашу країну, підтримка благодійних ініціатив, допомога цивільному населенню, які постраждали по всій території країни. Одразу після запуску ініціативи влади, команда Фонду долучилася з продуктовим наповненням в Голосіївському районі та забезпечила першу частину «Пунктів незламності» кавою, чаєм та спеціалізованими кавомашинами. Кавове обладнання було обрано таким чином, щоб люди могли приготувати гарячі напої навіть за відсутності електропостачання — за наявності генератора, із мінімально можливим навантаженням на мережу.

Початком благодійної ініціативи компанії Gemini Espresso разом з Фондом «З кавою до перемоги» було надання продуктової допомоги в бойові точки країни для працівників компанії, які вступили першими до лав ЗСУ та ТРО. Команда компанії об`єднала свої зусилля для допомоги переселенцям, збору гуманітарної допомоги. Забезпечили підрозділ ССО військовим оснащенням: тепловізорами, коліматорними прицілами, спеціалізованими автівками, військовим одягом та спорядженням. Фонд надає фінансову допомогу для військових та у гуманітарних цілях.

Задля забезпечення військових потреб кавою команда збільшила виробничі потужності для безперебійних поставок нового формату фільтр-кави — дріпи, дозовані порції кави, які зручно готувати нашим військовим в будь-яких умовах.

Підтримка «Пунктів незламності» не припиняється і до сьогодні — завдяки Фонду «З кавою до перемоги» та команди Gemini допомога значно масштабувалася. Уже 17 пунктів Голосіївського району мають постійні запаси натуральної кави, чаю та кавомашини, тож сотні людей зможуть зігрітися гарячими напоями. Команда й надалі координує та поповнює всі пункти, поки тривають відключення електроенергії.

«Сьогодні ми всі єдині в наших прагненнях і впевнені, що скоординована швидка дія бізнесу, спрямована на підтримку благодійних ініціатив, пришвидшить нашу перемогу та зробить внесок у відновлення справедливості та свободи для нашої країни. Наша допомога збільшується та масштабується, а дія команди чітка та злагоджена. Кожен бізнес стає відкритим для підтримки постраждалого населення. Ми впевненні, що перемога вже зовсім близько і намагаємось спільними зусиллями наблизити її!», — президент компанії Gemini, Олексій Тарнопольський.