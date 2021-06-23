Благодійники із фонду #KustoHelp відправили до 10 українських лікарень обладнання для боротьби з COVID-19

Проєкт охопив медичні заклади у трьох областях України.

У період з 17 травня до 17 червня 2021 р. благодійний фонд #KustoHelp провів велику акцію з надання допомоги 10 районним лікарням у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Проєкт охопив районні лікарні Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Загальний обсяг допомоги становив понад $135 тис. (3,8 млн грн). Лікарням передали апарати ШВЛ (4 шт.), електрокардіографи (2 шт.), кисневі концентратори (6 шт.), системи назальної високопотокової оксигенотерапії (2 шт.), пульсоксиметри, дефібрилятори та монітори пацієнтів, ЗІЗ, респіратори FFP3, рукавички та медикаменти.

Проєкт реалізовано завдяки зусиллям команди Kusto Agro в Україні. Таким чином, казахстанський бізнес робить посильний внесок у боротьбу з коронавірусною інфекцією.

"У цей непростий для України час вважаємо своїм обов'язком надати допомогу медикам, які перебувають на передовій боротьби з інфекцією. Ми раді надати посильну допомогу медичним закладам України. Сподіваємося, що ця допомога є своєчасною, і бажаємо всім міцного здоров'я", — зазначив Даулет Нуржанов, співзасновник Kusto Group.

"Пацієнти з Covid-19 часто мають значне ураження легень, вони для лікування потребують великої кількості й високої концентрації кисню. Апарати, які нам передав благодійний фонд #KustoHelp, дозволяють подавати хворому до 60 літрів кисню за хвилину, — розповів головний лікар Калинівської ЦРЛ Владислав Головащенко. — Це обладнання дозволяє регулювати швидкість подачі кисню, підігріває та зволожує його. Завдяки йому ми рятуємо життя пацієнтів з вірусними пневмоніями (у тому числі коронавірусними). Для лікарів і пацієнтів це значна допомога".

Нагадаємо, що в серпні минулого року, коли в Казахстані була важка епідеміологічна ситуація, благодійний фонд #KustoHelp спільно з Посольством Казахстану в Україні організували доставку гуманітарної допомоги з України у вигляді антибактеріальних препаратів українського виробництва загальною вартістю 86,7 млн тенге для лікування казахстанських COVID-пацієнтів. Цього року Казахстан у відповідь надає допомогу Україні.

Про благодійний фонд #KustoHelp:

Благодійний проєкт #KustoHelp створений міжнародною компанією Kusto Group і спрямований на надання допомоги найбільш постраждалим і вразливим групам населення на період надзвичайного стану, оголошеного через пандемію коронавірусу COVID-19 у Республіці Казахстан. За період дії карантину в Казахстані загальний обсяг допомоги становив близько $2,5 млн. Фондом надана допомога приблизно 100 медичним закладам у вигляді медичного обладнання, реанімобілів і засобів захисту, продуктовими наборами були забезпечені понад 12 тис. сімей.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання