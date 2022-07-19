Благодійники та міжнародні організації допомагають українцям здолати дефіцит питної води, який виник через війну

Під час війни були зруйновані мережі водопостачання у багатьох малих і великих населених пунктах країни – через це мільйони українців потерпають від нестачі питної води.

Журналісти видання Obozrevatel виявили десятки гуманітарних і волонтерських ініціатив, які створені для вирішення цієї проблеми, а також підрахували, що на подолання дефіциту води спрямовуються мільйони доларів США.

«Данська Aarsleff передала до України на суму понад 400 тис. євро обладнання для відновлення водопостачання у Харківській, Сумській, Донецькій та інших областях. Завдяки Фонду родини Довгих «Можемо разом» у багатьох регіонах України люди отримають 12 млн л придатної для пиття води, очистивши її сучасними реагентами австрійської компанії BASU. Маючи особистий контакт з її засновником Хербертом Вандлом, Фонд родини Довгих привіз і передав реагенти Державній службі з надзвичайних ситуацій для поширення у місцях, де є найбільш гостра потреба», — пише Obozrevatel про найбільші ініціативи.

Серед них — також і допомога від української мережі всесвітньо відомої філантропічної організації Rotary International. Вона включає до пакетів гуманітарної допомоги спеціальні препарати для знезараження води, які зокрема входять до аптечок вояків НАТО. А крім поширення таких препаратів українська мережа Rotary International спрямувала понад пів мільйона доларів США на закупівлю спеціальних фільтрів: їхня вартість від сотень до тисяч доларів залежно від потужності. Волонтери поширюють їх серед постраждалих від війни громад та у шелтерах для біженців. Ця ініціатива надала доступ до безпечної води, придатної для пиття, щонайменше 100 тисячам осіб по всій Україні.

Як зазначає в редакційному матеріалі Obozrevatel, через війну Україна опинилась на межі гуманітарної катастрофи: майже 14 млн осіб у нашій країні втратили доступ до безпечної води, яка потрібна для споживання та побутових потреб.

«Руйнація інфраструктури міст і каналізаційних мереж зумовлює призупинення водопостачання та забруднення води. Підриви дамб під час боїв призводять до зміни рівня ґрунтових вод і порушення природного гідробалансу. Наслідок – дефіцит питної води, насамперед на півдні, в регіонах і без того небагатих водними ресурсами», — підкреслює в редакційному матеріалі Obozrevatel.

Допомога благодійників, міжнародних організацій і меценатів допомагає уникнути спалахів страшних інфекційних епідемій. Особливо критична ситуація на півдні України — ці регіони і в мирний час не були багатими на водні ресурси, а нині ситуація просто катастрофічна. Там людям потрібна будь-яка допомога, тому міжнародні компанії та різні країни світу надають технічні ресурси та сучасні хімічні реагенти, які рятують мешканців південних областей від спраги та спалахів епідемій.

Лише у Миколаєві й Одесі журналісти Obozrevatel нарахували десятки гуманітарних ініціатив, які забезпечують людей водою. Центри роздачі чистої води з ємностями по 20 тис. літрів, 14 об’єктів соціальної інфраструктури та міська лікарня швидкої допомоги Миколаєва мають системи очищення води від БФ Soborna Ukraine, БФ CEO Club, Ukraine-Hilfe Berlin e.V., ГО «SaveDnipro». Український підрозділ Міжнародного Товариства Червоного Хреста, ООН та Японія надають великим містам півдня України технічну та фінансову допомогу для створення центрів видавання води, буріння й облаштування скважин для її видобутку, транспортування, очищення та зберігання запасів на десятки тисяч літрів.