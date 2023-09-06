Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав вогнегасники для бійців ЗСУ на Донеччини

Захисники України з 3-ої Окремої штурмової бригади ЗСУ отримали гуманітарну допомогу від благодійників. Ці бійці зараз ведуть успішні атаки проти ворога під Бахмутом. Про це повідомляє Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана.

Транспортні засоби наших бійців будуть укомплектовані 150 сучасними вогнегасниками. Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана придбав та передав воїнам протипожежне обладнання, необхідне в експлуатації бойових машин. Від наявності та справності вогнегасника часто залежить життя та здоров’я екіпажу, а також подальше життя цінного в умовах бойових дій транспортного засобу. Ворог полює на нашу техніку та планує зупинити контрнаступ, тому необхідно докласти якомога більше зусиль, аби протидіяти окупантам та відбивати нашу землю.

«На жаль, бойова техніка на війні вразлива. Надто багато ризиків. Але частині з них можна запобігти, якщо поруч є сучасний вогнегасник. Ним можна збити вогонь і врятувати машину від ураження. Для цього мій Благодійний Фонд передає бійцям 3-ої Окремої штурмової бригади ЗСУ 150 вогнегасників. Ця допомога стала можливою в рамках співпраці з Донецькою обласною державною адміністрацією. Раніше вже були позашляховики, станини на кулемети, системи очищення, генератори, старлінки... Будемо і надалі задовольняти потреби воїнів, які захищають нашу землю. Разом до Перемоги!», - повідомив засновник Фонду Едуарда Мкртчан, який наразі бере участь в бойових діях на Донеччині.

Загалом Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана активно допомагає військовим та цивільним на Донеччині. З початку 2023 року за кошти Фонду для військових купуються та передаються транспортні засоби, генератори, зарядні станції, системи очищення води. Цивільне населення та громади отримують продуктові набори, пічки-буржуйки, генератори, будівельні матеріали для відновлення інфраструктури.