Сьогодні команда фонду передала допомогу лікарням Павлограду на Дніпропетровщині, та медустановам і польовим шпиталям, що знаходяться впритул до лінії фронту на Донеччині - у Краматорську, Слов’янську та Дружківці.

«Сьогодні ми передаємо автомобіль швидкої медичної допомоги, УЗД та рентген апарати, надсучасні медичні монітори, морозильні камери та стерилізатори, ковдри для обігріву поранених, ноші, хірургічні набори та інше медичне приладдя лікарням на сході України, які сьогодні відчувають найбільше навантаження та першими надають допомогу нашим пораненим воїнам. Ця допомога надзвичайно важлива і потрібна, тому що допоможе лікарям врятувати ще більше життів - і військових, і цивільних», - зазначає громадська діячка, представниця Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія", почесний консул та меценат Алла Ландар, яка регулярно бере участь у гуманітарних місіях фонду.

Завдяки активній участі першого заступника голови Київської облради Ярослава Добрянського та депутата Київської облради Володимира Сабадаша, одна з лікарень Краматорська отримала сучасне авто швидкої медичної допомоги.

Зусиллями компанії Будстандарт та родини Олега Манолюка, мецената із Киргизстана Улана Турусбекова вдалося забезпечити лікарні апаратами УЗД та рентген, а також іншим обладнанням, серед якого, зокрема, ковдри для обігріву, ноші та розхідні матеріали.

До реалізації цієї благодійної ініціативи долучились представники молодіжного крила фонду «Надія» - Владислав Ландар, Євген Дубіль, Максим Стригун, Іван Дубіль, Ілля Дубіль та Аріна Пашенька.

«Окрему вдячність також висловлюємо нашим постійним партнерам - фондам Revival foundation, Eltech Trust, Благодійному фонду Дениса Парамонова, компанії "Медирент", PERIMETER COMMERCIAL та підприємству "Пожмашина". З такою підтримкою немає жодних сумнівів, що ми вистоїмо у цій війні і переможемо ворога. Віримо в ЗСУ, допомагаємо медикам та разом наближаємо перемогу!» - зазначають представники Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія».