У лютому 2022 року Україна стала жертвою повномасштабної військової агресії з боку Російської Федерації. Напад окупантів призвів до трагічних наслідків: сотні тисяч людей стали внутрішньо переміщеними особами, втратили майно, житло, а ще гірше – близьких.

Війна перетворила деякі території на зони зі страшними наслідками, і навіть після припинення активних бойових дій на певних територіях, країна веде боротьбу за виживання та відновлення. В цей нелегкий час важлива підтримка вразливих верств населення, щоб допомогти їм подолати труднощі та забезпечити необхідні ресурси для нормалізації життя.

Сьогодні кожен день стає випробуванням для численних українців. Збройна агресія ворога залишила свої наслідки, але навіть у таких умовах, українська громада не залишається осторонь, прагнучи допомогти тим, хто потерпів від війни. Благодійний Фонд Сергія Цюпка, заснований у липні 2022 року, став активним учасником на гуманітарному фронті, надаючи підтримку тим, хто втратив своє майно та роботу, або змушений був полишити свої домівки.

Створення фонду. Місія та цінності

Після того, як українські війська витіснили окупантів з Київщини, регіон поступово почав відновлюватись і підлаштовуватись до нових реалій існування. Люди, що встигли виїхати, почали повертатись в рідні домівки, а громади розпочали підготовку до прийому тих українців, на чиїх територіях досі точаться бойові дії. Варто заначити, що війна завдала потужного удару по економіці, тому навіть знайшовши роботу, українці продовжують потребувати допомоги.

Команда Благодійного Фонду Сергія Цюпка, не могла лишитися осторонь і просто спостерігати за всім, що відбувається. Сергій Цюпко, засновник фонду, зазначив: «Коли я бачу тільки залишки того, що було колись процвітаючими селами, і постраждалих людей, які потребують допомоги, я розумію, що саме сюди повинні бути направлені мої сили та старання. Відбудова країни і підтримка людей, які страждають, є нашим громадським обов'язком. Саме з цією метою я заснував благодійний фонд, команда якого активно працює для підтримки українців у ці важкі часи.»

Головною місією Благодійного Фонду Сергія Цюпка є підтримка вразливих верств населення та надання їм необхідних ресурсів для подолання труднощів та нормалізації життя. Основним напрямом діяльності фонду стало забезпечення харчовими наборами тих, хто опинився в складних обставинах в результаті військової агресії проти України.

Фонд ретельно підходить до підготовки кожної поїздки, і його співробітники особисто закуповують продукти, щоб переконатись у їх якості та свіжості.

Загалом, місія фонду складається із трьох основних векторів:

1. Харчова допомога тим, хто цього потребує: фонд активно зосереджується на забезпеченні гуманітарної допомоги закупівлею та розподілом харчових наборів;

2. Підтримка громад: Благодійний фонд Сергія Цюпка співпрацює із адміністрацією територіальних громад Київщини. Така взаємодія дозволяє більш точно визначити запит кожної окремої громади на допомогу;

3. Морально-психологічна підтримка: кожен українець повинен відчути, що він не залишений напризволяще.

Окремою цінністю фонду є його віддана команда, яка працює неустанно, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Оксана Коваль, директорка фонду, підкреслює: «Найважливішими з моєї точки зору характеристиками нашої команди є злагода і взаєморозуміння, що дозволяє нам здійснювати ефективні гуманітарні місії. Ми робимо все можливе, щоб надати допомогу тим, хто її дійсно потребує.»

Поїздки фонду до місцевих громад

Протягом року Благодійний Фонд Сергія Цюпка здійснив 16 поїздок до різних населених пунктів Київщини. В тому числі фонд відвідав такі села та селища, як Озера, Мощун, Бородянка, Макарів, Бобрик, Богданівка, Гоголів, Плоске, Русанів, Світильня, Жердов, Шевченкове, а також завітав у смт Калинівка.

Кожна із цих поїздок була ретельно підготована та узгоджена із керівництвом територіальних громад, що допомогло точно визначити кількість осіб, що потребують допомоги, та узгодити час та місце зустрічі.

Насправді, досить важко оцінити важливість подібної допомоги для українців, оскільки для кожного вона має свою міру.

Для прикладу, під час останньої поїздки приходила бабуся, чоловік якої прикутий до ліжка, і приходила пані Ірина (переїхала в київську область після того, як її будинок було зруйновано російськими військами). В кожної з цих жінок своя життєва історія, але із цією допомогою вони можуть заощадити частину коштів, і направити їх на інші потреби.

Якщо організація поїздки – це задача не стільки складна, скільки тривала, то сама роздача допомоги – це справжній виклик, до якого працівники фонду готуються досить ретельно. Справа в тому, що чималій кількості людей важлива не стільки допомога, скільки увага і можливість поділитися своєю життєвою історією. І за кожною із цих історій ховаються переважно сумні та болісні спогади. Це зовсім не веселі зустрічі, проте кожна з них підтверджує важливість роботи фонду та його позитивний вплив на життя людей.

Серед тих, кому надавалась допомога, були люди різних вікових груп, від молодих сімей до людей похилого віку. Кожному з них ці набори дарували не тільки продукти, а й віру в те, що спільними зусиллями ми обов’язково вистоїмо. Фонд також взаємодіє із місцевими волонтерами, які розподіляють допомогу серед осіб з інвалідністю та вразливих верств населення.

Виїзди фонду допомогли створити відчуття єднання із тими, хто отримав допомогу. Місцеві мешканці висловлювали щирі слова вдячності та признання команді фонду за їхню цінну працю. За кожним здійсненим виїздом фонду збільшувалося розуміння того, наскільки важлива їхня праця, та як вони допомагають пережити скрутні моменти у житті багатьох українців.

Кожна поїздка фонду - це неймовірний досвід і велика відповідальність. Команда бачить наочно, як найменші зусилля можуть призвести до великих змін у житті людей. Члени фонду заслуховують їхні історії, спілкуються, діляться мотивацією і підтримкою. І хоча зустрічаються складні моменти, адже реалії війни безкомпромісні, очевидно, що мотивація українського суспільства лише зміцнюється.

Мотивація та спільна місія

Благодійний фонд – це перш за все люди. Сергій Цюпко зазначає «Роздумуючи про команду фонду, я завжди відчуваю глибоку вдячність кожному її члену. Це люди з різних професій та сфер, але всі мають спільну мету - допомогти тим, хто потребує нашої допомоги найбільше. Ми побачили, що кожен з нас може внести великий вклад в життя людей, які переживають труднощі.»

Під час створення фонду все відбувалося швидко, проте дуже зрозуміло і просто. Назвали його "Благодійний фонд Сергія Цюпка" оскільки діяльність повністю фінансується Сергієм Вікторовичем. Створили групу у Facebook, і негайно взялися до справи. Потім компанія, що розробляла сайт для Музею сучасного мистецтва безкоштовно створила сайт для фонду, і з цими ресурсами фонд продовжує існувати й досі.

Оксана Вікторівна зазначає: «Командні поїздки надихають нас не менше, ніж ми надихаємо місцевих жителів. З кожною новою поїздкою ми отримуємо невимовну вдячність від керівників місцевих громад, які активно співпрацюють з нами, створюючи умови для успішних допоміжних акцій. Обов’язково варто відзначити чиновників на місцях, які підтримують нас у всіх наших зусиллях.»

Звісно, не можна не визнати труднощів, з якими стикається фонд. Робота з людьми, які переживають важкі моменти, завжди вимагає чутливого та дбайливого ставлення. Але спостерігати за тим, як мешканці, незважаючи на свої проблеми, підтримують один одного, діляться посмішками і словами підтримки - це неймовірно вражає. Кожна поїздка підтверджує, що ця діяльність, має велике значення.

Про перспективи розвитку фонду Сергій Цюпко каже таке:

«Щодо майбутнього фонду, ми плануємо зростати і розширювати нашу діяльність. Ми не тільки продовжимо надавати харчову допомогу, але й розглянемо можливість розвитку інших напрямків допомоги для громад. Ми хочемо залучати більше волонтерів, зробити нашу роботу більш ефективною та доступною для тих, хто цього потребує.

Одним із наших головних прагнень є показати українцям, що в скрутний час вони не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Важливо донести, що завжди є ті, хто готовий підтримати і допомогти. Сподіваюсь, в нас завжди буде спільна мета - допомогти одне одному і побудувати краще майбутнє для нашої України».

Наостанок

Життя продовжує випробовувати Україну на міцність, але завдяки благодійним організаціям, однією з яких є Благодійний фонд Сергія Цюпка, ми бачимо світлу надію на майбутнє. Робота фонду не закінчується річницею - вона триває, і вона має потужні перспективи для подальшого розвитку та розширення діяльності. Зі ще більшим запалом та ентузіазмом фонд буде продовжувати надавати допомогу, підтримку та надію тим, хто цього потребує.